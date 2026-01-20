أخبار الانتقالات | برشلونة يحيي مفاوضات ضم حمزة عبد الكريم من الأهلي.. وجوارديولا يودع نجمًا جديدًا!

ذكرت صحيفة "ذا تايمز" أن يوفنتوس يشعر بثقة كبيرة في التعاقد مع المهاجم جان فيليب ماتيتا خلال الأيام المتبقية من يناير.

التقرير أشار إلى أن كريستال بالاس يمر بفترة كارثية في بداية عام 2026، حيث فشل في تحقيق أي فوز في آخر 5 مباريات بالدوري، بالإضافة لوداع كأس الاتحاد الإنجليزي أمام فريق ماكليسفيلد المغمور، ورحيل القائد مارك جيهي واقتراب مغادرة المدرب أوليفر جلاسنر.

ورغم رغبة يوفنتوس في الحسم، إلا أن هناك فجوة مالية تبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني، حيث يطلب النادي الإنجليزي 35 مليوناً، بينما توقف عرض السيدة العجوز عند 25 مليوناً حتى الآن.