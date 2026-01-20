Getty Images Sport
أخبار الانتقالات | برشلونة يحيي مفاوضات ضم حمزة عبد الكريم من الأهلي.. وجوارديولا يودع نجمًا جديدًا!
برشلونة يحيي مفاوضات ضم حمزة عبد الكريم من الأهلي
كشف الصحفي "فابريزيو رومانو" عن عودة المفاوضات بقوة بين برشلونة والنادي الأهلي المصري من أجل حسم صفقة المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم صاحب الـ 18 عاماً.
التقرير أوضح أن البلوجرانا عاد لفتح خطوط الاتصال مع إدارة الأهلي لإتمام الصفقة خلال الميركاتو الشتوي الجاري، خاصة وأن النادي الكتالوني كان قد توصل لاتفاق كامل مع اللاعب بخصوص شروطه الشخصية منذ عدة أسابيع، بانتظار الاتفاق النهائي بين الناديين لنقل الموهبة المصرية إلى كامب نو.
يوفنتوس واثق في صفقة ماتيتا
ذكرت صحيفة "ذا تايمز" أن يوفنتوس يشعر بثقة كبيرة في التعاقد مع المهاجم جان فيليب ماتيتا خلال الأيام المتبقية من يناير.
التقرير أشار إلى أن كريستال بالاس يمر بفترة كارثية في بداية عام 2026، حيث فشل في تحقيق أي فوز في آخر 5 مباريات بالدوري، بالإضافة لوداع كأس الاتحاد الإنجليزي أمام فريق ماكليسفيلد المغمور، ورحيل القائد مارك جيهي واقتراب مغادرة المدرب أوليفر جلاسنر.
ورغم رغبة يوفنتوس في الحسم، إلا أن هناك فجوة مالية تبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني، حيث يطلب النادي الإنجليزي 35 مليوناً، بينما توقف عرض السيدة العجوز عند 25 مليوناً حتى الآن.
مانويل أكانجي ينتقل نهائياً إلى إنتر
كشف الصحفي "فابريزيو رومانو" أن مدافع مانشستر سيتي مانويل أكانجي في طريقه لتحويل عقد إعارته إلى ناديه الحالي إنتر إلى انتقال نهائي وبصفة دائمة.
النادي الإيطالي استقر على تفعيل بند الشراء لضمان استمرار المدافع السويسري ضمن صفوف النيراتزوري، بعد المستويات المميزة التي قدمها خلال فترة إعارته، ليغلق بذلك مشواره مع السيتيزنز رسمياً.
تطور جديد في مستقبل ماتيس تيل مع توتنهام
أعاد الصحفي "فابريزيو رومانو" التأكيد على اقتراب رحيل ماتيس تيل عن توتنهام على سبيل الإعارة صوب باريس إف سي.
المؤشرات زادت بقوة بعدما قام المدرب توماس فرانك باستبعاد الجناح الفرنسي الشاب من قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال أوروبا، مما يعزز التكهنات بأن خروج اللاعب في يناير الجاري بات مسألة وقت فقط.
شالكه يراقب وضع إدين دجيكو
أفادت تقارير صحفية عن طريق "فلوران بلاتنبرج" أن نادي شالكه الألماني يبدي اهتماماً كبيراً باستعادة المهاجم البوسني المخضرم إدين دجيكو من صفوف فنربخشه خلال الميركاتو الحالي.
أسطورة مانشستر سيتي السابق صاحب الـ 39 عاماً قد يعود للبوندسليجا في تجربة أخيرة بمسيرته لمساعدة النادي الألماني في النصف الثاني من الموسم.
