أخبار الانتقالات | روسينيور وفاريولي يتحدثان عن خلافة ماريسكا بين الغموض ونفي قاطع .. وموهبة المغرب مرشح لخلافة محمد صلاح

في ظل حالة عدم الرضا من قبل مسؤولي إنتر عن عدد الدقائق التي يشارك بها موهبة النادي فالنتين كاربوني مع نادي جنوى، تقرر قطع إعارته.

وبحسب الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو فإن مسؤولي النيراتزوري قرروا إعارة كاربوني في يناير الجاري إلى نادي راشينج دي أفيلانيدا، مشيرًا إلى أن العقد لن يتضم خيار الشراء، في ظل التمسك بعودته من جديد للنادي.