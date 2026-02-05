(مُحدث) أخبار الانتقالات | قرار حاسم في مستقبل إندريك وكاسيميرو لا يفضل السعودية ومحاولة فاشلة لضم جوريتسكا

وضع مانشستر يونايتد قائمة من اللاعبين لتعزيز مركز خط الوسط المدافع الصيف القادم، تمهيدًا لرحيل النجم البرازيلي كاسيميرو بعد انتهاء عقده.

موقع "ذا أثلتيك" قال إن الشياطين الحمر قرروا استهداف إليوت أندرسون لاعب وسط نوتنجهام فورست، بالإضافة إلى كل من آدم وارتون لاعب كريستال بالاس، وكارلوس باليبا نجم برايتون.

ومن المقرر أن يعمل يونايتد على ضم أحد هذه الأهداف خلال الأشهر القليلة القادمة، خاصة وأن هناك شكوك حول مستقبل مانويل أوجارتي، مما يجعل الفريق يعاني من نقص عددي بخط الوسط.