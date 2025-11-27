Getty Images
أخبار الانتقالات | وكيل فينيسيوس يحدد موقفه من السعودية .. وباريس سان جيرمان يستهدف نجم برشلونة ويُزاحم ريال مدريد!
برشلونة يستهدف لاعبًا بقيمة 100 مليون يورو
بدأ نادي برشلونة في رسم ملامح مشروعه المستقبلي، عبر البحث عن عناصر شابة قادرة على تشكيل نواة الفريق في السنوات المقبلة، ويبرز في مقدمة الأسماء المطروحة داخل النادي الألماني الشاب أسان ويدراوجو، لاعب وسط نادي لايبزيج.
ويدراوجو، صاحب الـ19 عامًا، بات أحد أبرز اكتشافات الموسم في البوندسليجا، بعد أن قدّم انطلاقة لافتة جذب بها اهتمام كبار الأندية الأوروبية، وفي مقدمتهم برشلونة الذي يراقب تطور اللاعب باهتمام شديد.
وبحسب تقارير صحيفة بيلد الألمانية، فقد أرسل برشلونة كشافين خصيصًا لمتابعة اللاعب عن قرب، في خطوة تأتي ضمن سياسة النادي الهادفة لتحضير الصفقات المستقبلية دون الدخول في التزامات مالية فورية، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الدقيق الذي يمر به النادي الكتالوني حاليًا.
التقارير الواردة من ألمانيا تشير إلى أن قيمة اللاعب قد تصل إلى نحو 100 مليون يورو، مع دخول عدة أندية كبرى في سباق مبكر لخطف الموهبة الصاعدة؛ إذ يظهر مانشستر يونايتد وتشيلسي كأبرز المهتمين، بينما وضع أرسنال اللاعب تحت المتابعة المباشرة بإرسال أحد كشافيه مؤخرًا.
ويدراوجو كان قد خرج سابقًا من حسابات بايرن ميونخ، لكن تألقه السريع مع لايبزيج أعاد تسليط الأضواء عليه بشكل أكبر، ليصبح أحد أكثر لاعبي الوسط المطلوبين في أوروبا.
وخلال الموسم الحالي، شارك الشاب الألماني في 12 مباراة قدم خلالها 3 أهداف و4 تمريرات حاسمة، مع تأثير واضح في خلق الإيقاع داخل وسط الملعب وقدرته على صناعة الفارق في الثلث الأخير.
فنربخشه يفتح الباب أمام رحيل يوسف النصيري
منحت إدارة نادي فنربخشه التركي المهاجم المغربي يوسف النصيري ووكيل أعماله الضوء الأخضر لبدء البحث عن نادٍ جديد خلال الفترة المقبلة، في خطوة تُدخل مستقبل اللاعب مع النادي في دائرة الغموض بعد موسم واحد فقط من انضمامه.
وبحسب صحيفة "سبورت إكس" التركية، جاء قرار فنربخشه بشكل مفاجئ، حيث أخطر النادي وكيل النصيري بإمكانية التفاوض مع أندية أخرى بشأن انتقال محتمل، في وقت بدأت فيه الإدارة فعليًا البحث عن بدلاء تحسبًا لرحيل اللاعب.
ويبدو أن العلاقة بين الطرفين تسير نحو الانفصال، خصوصًا بعد موسم واحد فقط قضاه النصيري في صفوف النادي التركي عقب انتقاله من إشبيلية الإسباني.
وتشير التقارير إلى وجود حالة من عدم الوضوح تُحيط بالمفاوضات الحالية، ما يزيد من احتمالات رحيله.
ووفق مصادر إعلامية، فإن فنربخشه سيوافق على بيع المهاجم البالغ من العمر 28 عامًا في حال وصول عرض مناسب، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام أندية أوروبية مهتمة، خاصة بعدما قدم النصيري مستويات مميزة الموسم الماضي جعلته ضمن أبرز المهاجمين في الدوريات الكبرى.
باريس سان جيرمان يستهدف ضم راشفورد
دخل نادي باريس سان جيرمان بقوة في سباق التعاقد مع المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، بعدما لفت اللاعب الأنظار هذا الموسم بقميص برشلونة ونجح في استعادة بريقه الأوروبي.
ووفقًا لموقع Fichajes، جاء الاهتمام الباريسي بناءً على طلب مباشر من المدرب لويس إنريكي، الذي يعتبر راشفورد القطعة الهجومية المثالية لمشروعه في الموسم المقبل.
ويستعد سان جيرمان لتقديم عرض أولي يقترب من 50 مليون يورو، وهو رقم يفوق بند خيار الشراء الذي يمتلكه برشلونة والمقدر بـ 35 مليون يورو.
ورغم رغبة برشلونة في الاستفادة من اللاعب فنيًا، فإن الأزمة المالية الحالية تُجبر الإدارة على دراسة الصفقة بحسابات دقيقة، ما يجعل قرار الحسم معلقًا حتى ترتيب أولويات السوق الصيفي.
ورغم تألقه في كامب نو، يظل راشفورد لاعبًا مملوكًا لمانشستر يونايتد، الذي لا يضعه ضمن خططه بعيدة المدى، ما يجعل بيع اللاعب مطروحًا بقوة في حال لم يفعل برشلونة بند الشراء النهائي.
وقدّم راشفورد موسمًا لافتًا مع برشلونة، مسجلًا 6 أهداف وصانعًا 9 تمريرات حاسمة في مختلف البطولات، ما جعله محط اهتمام عدة أندية أوروبية، يتصدرها باريس سان جيرمان الباحث عن تدعيم هجومي كبير.
باريس يزاحم ريال مدريد لضم أوباميكانو
لم يحسم المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو مستقبله حتى الآن، في ظل ترقب كبير من جانب ريال مدريد واهتمام متزايد من باريس سان جيرمان. وينتهي عقد أوباميكانو مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي، دون التوصل لاتفاق بشأن التجديد، ما جعله هدفًا بارزًا في سوق الانتقالات.
وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فقد دخل باريس سان جيرمان بقوة على خط المفاوضات، لينضم إلى ريال مدريد الذي يراقب الموقف تمهيدًا لإمكانية ضم اللاعب في صفقة مجانية الصيف المقبل.
وفي المقابل، تبدي إدارة بايرن ميونخ رغبة واضحة في الإبقاء على المدافع الفرنسي، حيث عرضت عليه تمديد العقد حتى عام 2030 أو 2031.
وتشير مصادر ألمانية إلى أن أوباميكانو منح إدارة النادي "إشارة خضراء" للموافقة على التجديد، رغم عدم توقيع أي وثيقة رسمية حتى الآن.
وبينما يظل مصير العقد الجديد غامضًا، يبقى اللاعب متاحًا للتفاوض مع الأندية المهتمة في حال لم يحدث تقدم خلال الأسابيع المقبلة. وتُقدَّر القيمة السوقية لأوباميكانو بنحو 60 مليون يورو، مما يجعل المنافسة عليه مفتوحة على مصراعيها.
الفترة المقبلة ستكشف اتجاه اللاعب النهائي بين التجديد مع بايرن أو فتح صفحة جديدة في مسيرته مع أحد الأندية العملاقة المهتمة بخدماته.
وكيل فينيسيوس يحدد موقفه من الانتقال للسعودية
ردّ تياجو فيرتاس، وكيل أعمال النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، بشكل رسمي على الأنباء التي ربطت اللاعب بالانتقال إلى دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وشهدت الأيام الماضية تداول تقارير تشير إلى وجود رغبة لدى الأهلي السعودي في التعاقد مع فينيسيوس، خاصة بعد توتر علاقة اللاعب بمدرب ريال مدريد تشابي ألونسو، وعدم التوصل لاتفاق بشأن تجديد العقد.
لكن تياجو فيرتاس نفى الأمر تمامًا، مؤكدًا في تصريحات لصحيفة "اليوم" أن فينيسيوس مستمر في أوروبا، وأن فكرة انتقاله إلى الدوري السعودي "غير مطروحة بصورة نهائية" في الوقت الحالي.
وينتهي عقد فينيسيوس مع ريال مدريد في يونيو 2027، ما يجعل صيف 2026 الفرصة الأخيرة للنادي الملكي للاستفادة ماليًا من بيعه، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد.
آرسنال يخطط للتخلص من جابرييل جيسوس
اتخذت إدارة نادي آرسنال قرارًا بالتخلي عن المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس في سوق الانتقالات الشتوي المقبل، في خطوة تفتح الباب أمام نهاية مسيرة اللاعب داخل ملعب الإمارات بعد فترة صعبة تخللتها إصابات طويلة.
ويغيب جيسوس عن الفريق منذ يناير الماضي عقب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، ومع اقتراب عودته التدريجية، كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو نقلًا عن موقع فوتبول إنسايدر أن آرسنال يخطط لبيع اللاعب فور اكتمال تعافيه.
وبحسب التقرير، فإن جيسوس نفسه منفتح على الرحيل، إذ يرى أن الانتقال لنادٍ جديد سيكون فرصة أفضل لاستعادة مستواه والمشاركة مع منتخب البرازيل في كأس العالم العام المقبل.
وتظل الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل اللاعب، في ظل معطيات تشير إلى رغبة النادي في إعادة هيكلة خط الهجوم والبحث عن خيارات أكثر جاهزية.
ويبلغ جيسوس 28 عامًا، ويشغل مركز المهاجم الصريح، وينتهي عقده مع آرسنال في يونيو 2027.
وكان قد انضم إلى صفوف الجانرز عام 2022 قادمًا من مانشستر سيتي، وخلال 96 مباراة خاضها مع الفريق، سجل 26 هدفًا وقدّم 20 تمريرة حاسمة.
ميلان يستهدف زيركزي من اليونايتد .. وكيم مين جاي يقترب
بدأت ملامح سوق الانتقالات الشتوية في الدوري الإيطالي تتضح، حيث يُعد المهاجم الهولندي جوشوا زيركزي هدفًا ملموسًا لنادي روما في يناير المقبل، وفقًا لما أكده موقع كالتشيو ميركاتو، ويأتي ذلك في ظل طلب اللاعب الرحيل عن مانشستر يونايتد خلال الفترة الأخيرة.
وفي الوقت نفسه، تراقب عدة أندية إيطالية كبيرة، من بينها نابولي وروما وإنتر، تحركات ميلان الذي واصل نتائجه القوية بعد انتصاره الأخير في مواجهة مباشرة، ما يعزز حظوظه في سباق المنافسة على لقب الدوري.
ورغم ذلك، يرى البعض أن "الروسونيري" بحاجة لتدعيمات في الشتاء للحفاظ على وتيرة المنافسة حتى النهاية.
ومن بين الأسماء المطروحة بقوة على طاولة ميلان، المدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي، لاعب بايرن ميونخ الحالي ونابولي السابق، والذي قد يغادر النادي الألماني بعد عدم قدرته على تكرار المستوى الأسطوري الذي قدمه في موسمه الوحيد بالدوري الإيطالي، عندما حصد جائزة أفضل مدافع في الكالتشيو.
وكان بايرن قد ضمه بدفع الشرط الجزائي المقدر بـ50 مليون يورو، إلا أن مستواه في ألمانيا لم يرتقِ لما كان عليه في نابولي.
إعلان