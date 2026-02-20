أخبار الانتقالات | إريك جارسيا يوضح حقيقة عرض كومو وباريس سان جيرمان يستهدف هالاند

عقب أن قرر فسخ عقده مع ناديه فاسكو دا جاما بسبب تهديدات الجمهور، بدأ فيليبي كوتينيو في البحث عن فريقه الجديد، وسط ربط بعروض أمريكية.

وذكرت "آس" أن أبرز المهتمين بضم نجم برشلونة وليفربول السابق هو لوس أنجلوس جالاكسي الذي ينافس في الدوري الأمريكي، ويريد استغلال وضعيته كلاعب مجاني.