أخبار الانتقالات | باريس يحدد سعر بيع فيتينيا .. وميلان يخطط لضم مدافع ليفربول، وريال مدريد يستهدف جوهرة يوفنتوس

تتزايد التساؤلات في الأوساط الكروية الأوروبية حول مستقبل الفرنسي دايوت أوباميكانو، مدافع نادي بايرن ميونخ الألماني، في ظل الشائعات التي تشير إلى اقتراب رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويتبقى في عقد أوباميكانو، البالغ من العمر 27 عامًا، موسم واحد فقط، حيث ينتهي ارتباطه رسميًا مع النادي البافاري في 30 يونيو 2026، ما يفتح الباب أمام احتمالات رحيله في الصيف لتجنب خروجه مجانًا لاحقًا.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تداولت تقارير صحفية أنباء عن موافقة أوباميكانو المبدئية على الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني، وسط اهتمام متزايد من أندية كبرى أخرى، أبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي.

في المقابل، أكدت وسائل الإعلام الألمانية أن إدارة بايرن ميونخ لا تنوي السماح برحيل مدافعها، وتعمل حاليًا على فتح مفاوضات مع ممثلي اللاعب لتمديد عقده وضمان استمراره ضمن صفوف الفريق.

وفي تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية، علّق أوباميكانو على مستقبله قائلاً: "أتمنى أن أحسم قراري النهائي قبل انطلاق كأس العالم 2026. وكيلي يتولى الأمر وسنتخذ القرار الصحيح. أنا أركز على موسمي الحالي وأهداف النادي والمنتخب، وأشعر بالراحة في بايرن حيث أمتلك مدربًا رائعًا وزملاء مميزين".

وعن اهتمام باريس سان جيرمان بضمه، أضاف المدافع الفرنسي بابتسامة: "أشعر بالامتنان إذا كانت هناك أندية تهتم بي، لكن لدي عقد مع بايرن ميونخ وأهداف أسعى لتحقيقها هنا".

وخاض أوباميكانو هذا الموسم 15 مباراة بقميص بايرن ميونخ في مختلف البطولات دون أن يسجل أو يصنع أي هدف، لكنه يظل أحد العناصر الأساسية في منظومة الفريق الدفاعية بقيادة المدرب جوليان ناجلسمان.