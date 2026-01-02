أخبار الانتقالات | الهلال يسهل مهمة إنتر في ضم كانسيلو وفيورنتينا يثير الجدل والغضب بسبب صفقته الجديدة

ذكرت "لاجازيتا" صباح الجمعة أن الهلال قد أبدى انفتاحًا بخصوص السماح لإنتر باستعارة جواو كانسيلو لمدة 6 شهور في يناير، وحتى نهاية الموسم، مع تحمل جزء من راتب البرتغالي.

ويتحصل كانسيلو بحسب التقارير على 16 مليون يورو في الموسم، وأوضح التقرير أن إنتر مستعد لدفع قرابة 4 مليون يورو من ال8 مليون المقررة خلال فترة الإعارة، الأمر الذي لا يمانعه الهلال.