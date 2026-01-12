أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | رامون بلانيس يحسم مستقبل بنزيما، وانتظار تحرك القادسية لتحديد موقف وليد الأحمد
الاتحاد ينتظر القادسية لحسم موقف وليد الأحمد
أوضح الإعلامي عبد الرحمن العامر، مقدم برنامج "دورينا غير"، خلال حلقة مساء أمس الأحد أن الاتحاد يرغب في التعاقد مع وليد الأحمد مدافع التعاون والمنتخب الوطني السعودي، لكن مشيرًا إلى أنه ينتظر تحرك القادسية لبدء المفاوضات.
وأوضح العامر أن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للاتحاد، وافق على التعاقد مع الأحمد وأشاد بقدراته الدفاعية، وقد أكد الصحفي ماجد هود أن كونسيساو طلب بالفعل التعاقد مع مدافع خلال سوق الانتقالات الشتوي.
وأضاف العامر أن الاتحاد استفسر عن وضع الأحمد في السوق فوجد أن القادسية متقدم في المفاوضات بشأن اللاعب، مشيرًا إلى أن القادسية ينتظر أولًا رحيل مدافعه جهاد ذكري، الذي وصله عرض ضخم بالفعل، ليُتم التعاقد مع الأحمد.
وأتم العامر بالإشارة إلى أن الاتحاد يُراقب الوضع حاليًا، منتظرًا خطوة القادسية القادمة، إن كانت بالمضي قدمًا في صفقة الأحمد أو التراجع عنها حال بقاء ذكري، ليخطو هو خطوته القادمة ببدء المفاوضات أو غض النظر والبحث عن خيارات أخرى.
"لا عروض لتجديد العقود"
أوضح الصحفي ماجد هود أن الاتحاد لم يُقدم أي عرض لتجديد عقود الثلاثي كريم بنزيما وفابينيو ونجولو كانتي.
وأكد هود أن إدارة العميد لا تنوي تقديم أي عرض لتجديد عقود اللاعبين الثلاثة سوى عند نهاية الموسم، مشيرًا إلى أن العقود الجديدة، حال قُدمت، ستتضمن رواتب أقل من الحالية.
هدف الاتحاد في طريقة للدوري التركي
كشف موقع "Medyasiyahbeyaz" التركي أن نادي بشكتاش بات قريبًا من التعاقد مع نونو تافاريس مدافع لاتسيو المطلوب في الاتحاد السعودي.
العميد كان قد دخل في مفاوضات مع النادي الإيطالي للفوز بخدمات ظهيره الأيسر، وقد قيل أن المفاوضات متقدمة ولكن الأخبار الأخيرة تُشير إلى اتفاق اللاعب مع بشكتاش.
المفاوضات بين الناديين التركي والإيطالي مازالت لم تُسفر عن اتفاق، حيث يرفض لاتسيو فكرة الإعارة ويُصر على بيع عقد لاعبه نهائيًا مقابل 5 ملايين يورو على الأقل.
مشوار نادي الاتحاد في الموسم الحالي 2025-2026
استهل فريق الاتحاد مشواره في الموسم الرياضي 2025-2026 ببداية متذبذبة، بعد أن فقد أول ألقابه هذا الموسم بخسارته كأس السوبر السعودي أمام نظيره النصر بنتيجة 1-2 في الدور نصف النهائي، وهي النتيجة التي شكلت صدمة مبكرة لجماهير العميد الطامحة في موسمٍ حافل بالبطولات.
وعلى صعيد دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد حتى الآن 13 مباراة، تمكن خلالها من تحقيق 8 انتصارات مقابل تعادلين وثلاث هزائم كانت أمام النصر والهلال والأهلي.
أما على الصعيد القاري، فقد واجه الاتحاد بداية صعبة في بطولة النخبة الآسيوية، حيث تلقى خسارتين متتاليتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري، قبل أن يستعيد توازنه بتحقيق فوز عريض على الشرطة العراقي (4-1) في الجولة الثالثة، ليُعيد بعضًا من الأمل لجماهيره في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.
تلك الآمال تلقت ضربة موجعة بالسقوط أمام الدحيل في قطر بأربعة أهداف مقابل هدفين، لكن حظوظ الفريق عادت للصعود بعد الفوز الأخير على ناساف في جدة بهدف كريم بنزيما، ويتبقى للفريق مباراتين حاسمتين أمام الغرافة والسد القطريين.
الاتحاد كان قد أقال مدربه الفرنسي، المتوج بالثنائية المحلية الموسم الماضي، لوران بلان، في نهاية سبتمبر الماضي، وبعد أسبوعين تقريبًا أعلن النادي تعاقده مع كونسيساو الذي كان دون نادٍ منذ إقالته من تدريب ميلان بنهاية الموسم الماضي، ورغم البداية الإيجابية والمشجعة إلا أن النتائج السلبية الأخيرة بدأت تُثير الشكوك حول المدرب.