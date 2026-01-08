أخبار الاتحاد اليوم | تفاصيل الاتفاق لتجديد عقد بيريرا، وحسام عوار خارج قائمة العميد لمواجهة الخلود

أبدى كريم بنزيما مهاجم الاتحاد إعجابه بالجمهور السعودي، مؤكدًا أن حضوره الدائم للملاعب وتشجيعه الذي لا ينقطع في المدرجات هو سر إعجابه به.

واستعاد المهاجم الفرنسي ذكريات فوزه بكأس السوبر الإسباني مع ريال مدريد في السعودية، قائلًا لمنصة ثمانية "إقامة كأس السوبر الإسباني هنا في جدة حدث مهم جدًا، نظرًا لوجود عديد المشجعين السعوديين المرتبطين بكرة القدم الإسبانية".

أضاف "أتذكر تلك اللحظات الجميلة حين لعبت السوبر هنا لأول مرة، كانت لحظات لا تُنسى لأنني فزت باللقب. كان الحضور الجماهيري كبيرًا وكان الملعب مغطى بالأبيض دعمًا لريال مدريد. فاجأني الأمر لأنني لم أكن أعلم أن المشجعين هنا مرتبطين لتلك الدرجة بكرة القدم الإسبانية".

تابع "ما يُعجبني في جهور الملاعب هنا هو أنهم يحضرون بكثافة دومًا، المدرجات دومًا ممتلئة وحتى حين لا تكون ممتلئة تمامًا، لا يتوقف الجمهور الحاضر عن الهتاف والتشجيع، وهذا عامل مهم جدً لنا، فالجمهور عنصرًا أساسيًا في نجاح أي فريق".

وأتم بنزيما بالتأكيد على أنه كان محظوظًا باللعب دومًا أمام جماهير كبيرة ووفية وداعمة.

