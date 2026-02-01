أخبار الاتحاد اليوم | تحديد "الشرط المالي" للموافقة على انتقال موسى ديابي إلى إنتر .. كريم بنزيما يهدد عقد نجم الهلال ورحيل ثنائي رسميًا

صفقة بنزيما تهدد روبن نيفيش

وسط كثرة الأحاديث عن اقتراب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من الانضمام إلى نادي الهلال، خرج سعد السبيعي؛ مدير الإدارة القانونية في النصر سابقًا، محذرًا الزعيم من تأثير تلك الخطوة على لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش.

السبيعي زعم أن الأمور المالية ستحول دون استمرار نيفيش في القلعة الزرقاء في وجود بنزيما، موضحًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "معلومة: النادي أخذ تعويض مالي عن عدم وجود لاعب فئة A في الفترة الماضية".

وأضاف: "نصيحة: إذا جاكم الننز لن يستمر الروز (يقصد روبن نيفيش)، لأن مبلغ الستة أشهر للبنز يساوي تقريبًا مقدار زيادة تجديد عقد الروز. لا تفرطوا فالروز من أجل البنز، ولا تفرطوا في 3 سنوات من أجل ستة أشهر".

يذكر أن نيفيش دخل في يناير الجاري بالفعل الفترة الحرة في عقده مع الهلال، لكن التقارير الصحفية تزعم تجديده لعقده، دون إعلان رسمي بعد.

نادي محلي حقًا يفاوضه .. الهلال يتحرك لضم بنزيما وأتلتيكو يطلب مهاجم الزعيم!

منصة "الرياض اليوم" فجرت مفاجأة كبرى عندما أعادت نشر تغريدة سابقة لها تتحدث عن أن بنزيما قريب من نادي محلي، التغريدة التي تعود إلى 29 يناير الجاري عقب الحديث عن أزمته مع الاتحاد بخصوص العقد الجديد.

وأضافت المنصة أن النادي المحلي هو الهلال، وأن الطرفين في مفاوضات بالفعل منذ الخميس الفائت، وأن المفاوضات بين النجم الفرنسي ومتصدر ترتيب دوري روشن الحالي لا تزال جارية.

وهو ما أكدته تباعًا عدة صحف سعودية وأجنبية، إذ تبدو الخطوة أقرب من الإتمام قبل إغلاق الميركاتو الشتوي الجاري، مع حلول منتصف ليل الثاني من فبراير الجاري.

كريم بنزيما يحدد "وجهته الأقرب" بعد الاتحاد.. ويخطط للمشاركة في كأس العالم!

أعلن الإعلامي الرياضي ساشا تافوليري، عن فكرة في ذهن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما؛ وذلك لاستكمال مسيرته الكروية، بعد الرحيل عن عملاق جدة الاتحاد.

هذه الفكرة؛ هي العودة إلى الملاعب الفرنسية مجددًا، والتي رحل عنها قبل 16 عامًا ونصف تقريبًا.