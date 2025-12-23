Al Ittihad v Al Shabab: Saudi King's CupGetty Images Sport
أحمد فرهود

أخبار الاتحاد اليوم | الحصول على موافقة نجم لاتسيو ولكن! .. تطورات جديدة عن مراد هوساوي وسعادة بنزيما برحيل لاعب ريال مدريد

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من ديسمبر 2025؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

  • الاتحاد يحصل على موافقة نجم لاتسيو.. ولكن!

    حصل نادي الاتحاد على موافقة أحد النجوم الأجانب؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026".

    هذا النجم الذي تحصل الاتحاد على موافقته؛ هو البرتغالي نونو تافاريس، ظهير أيسر نادي لاتسيو الإيطالي.

    وأعلن الإعلامي الرياضي ماتيو موريتو أن تافاريس، أعطى موافقته للانتقال إلى الاتحاد؛ خاصة في ظل علاقته المتوترة مع إدارة لاتسيو، واقتراب الانفصال في شهر يناير القادم.

    موريتو أضاف: "الاتحاد يحافظ على اتصالاته مع الظهير البرتغالي؛ على أمل حسم الصفقة لصالحه، بشكلٍ رسمي".

    وشدد موريتو على أن العقبة الكبيرة أمام الصفقة؛ هي توصل الاتحاد إلى اتفاق مع لاتسيو، حول الشروط المالية للصفقة.

    لاتسيو استعار الظهير البرتغالي البالغ من العمر 25 سنة، في موسم 2024-2025، قادمًا من صفوف نادي آرسنال؛ قبل شرائه بشكلٍ نهائي مقابل 5 ملايين يورو، صيف العام الحالي.

  • murad hawsawi Al-Khaleejsocial gfx

    شرط إدارة الخليج قبل الرد على انتقال مراد هوساوي للاتحاد

    وضعت إدارة نادي الخليج، شرطًا أساسيًا أمام نظيرتها في الاتحاد؛ من أجل السماح بإتمام صفقة النجم الشاب مراد هوساوي، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

    الاتحاد يرغب في التعاقد مع هوساوي، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026"؛ حيث دخل في منافسة شرسة مع الهلال تحديدًا، لحسم الصفقة.

    ووفقًا لصحيفة "الرياضية"؛ اشترطت إدارة نادي الخليج على نظيرتها في الاتحاد، تحديد القيمة المالية للعرض المُقدّم لشراء عقد هوساوي.

    وأشارت الصحيفة إلى أنه على ضوء هذا العرض الاتحادي؛ سترد إدارة الخليج، سواء بالموافقة على بيع هوساوي أو الرفض.

  • كريم بنزيما يتفاعل مع انتقال إندريك إلى أولمبيك ليون

    تفاعل النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم عملاق جدة الاتحاد، مع إحدى صفقات نادي طفولته أولمبيك ليون؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026".

    أولمبيك ليون أعلن مساء اليوم الثلاثاء، استعارة المهاجم البرازيلي إندريك من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ لمدة 6 أشهر فقط، حتى 30 يونيو 2026.

    وعلق بنزيما على صورة إندريك، بقميص فريق أولمبيك ليون الأول لكرة القدم، قائلًا: "هيا بنا"؛ في تأكيد على سعادته بهذه الصفقة.

    Karim Benzema InstagramInstagram

    وبدأ النجم الفرنسي مسيرته الكروية في أولمبيك ليون؛ قبل أن ينضم إلى ريال مدريد صيف 2009، والذي مثّله حتى الرحيل إلى الاتحاد في 2023.

  • Al Ahli SFC v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

  • ittihad kooora

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 9 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 4 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

    الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

