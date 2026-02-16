أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | إصابة نجم العميد تبعده عن مواجهة السد .. والمتحدث الرسمي للنادي يحرج رابطة الدوري السعودي بسبب كريم بنزيما
بعد "تحديات" الهلال .. اتهام جديد يضع إيمينالو في أزمة مع الاتحاد بسبب بنزيما!
"كريم بنزيما انتقل إلى الهلال رغمًا عن الاتحاد"، هكذا دار حديث مثير للجدل، حول كواليس جديدة تتعلق بالانتقال التاريخي للنجم الفرنسي في فترة الميركاتو الشتوي.
الهلال فاجأ الجميع بتعاقده مع كريم بنزيما، وذلك بعد غضب الأخير إزاء عدم توصله لاتفاق مع الاتحاد بشأن تجديد عقده، الأمر الذي دفعه للتغيب عن المباريات، قبل أن ينتقل إلى قلعة الزعيم، بعقد لمدة موسم ونصف.
وبين عشية وضحاها، تحول كريم بنزيما، من معشوق الجماهير الاتحادية، إلى منبوذها، بعدما لعب دور البطولة في إعادة العميد لمنصات التتويج بدوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين، خلال الموسم الماضي. (طالع التفاصيل)
قائمة مواجهة السد
أعلن البرتغالي سيرجيو كونسيساو؛ المدير الفني للاتحاد، اليوم الإثنين، قائمة فريقه التي ستواجه السد القطري، في الغد، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
ويدخل العميد السعودي المباراة محتلًا المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الغرب برصيد 12 نقطة، فيما يحل السد ثامنًا بثماني نقاط فقط.
وجاءت القائمة كالتالي:
إصابة ديابي
تأكد غياب الجناح الفرنسي موسى ديابي عن مواجهة الاتحاد بالغد أمام السد، على إثر تعرضه للإصابة.
وأوضح النادي الجداوي أن ديابي يعاني من إصابة في الورك الأيسر، حالت دون سفره لقطر، على أن يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة.
الاتحاد يرد بشكل رسمي على مزاعم الرابطة بشأن كريم بنزيما
خرج رياض المزهر؛ مدير الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد، للرد على مزاعم عمر بترجي؛ مدير الاتصال المؤسسي والإعلام في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بعدما أكد أن انتقال كريم بنزيما من النادي الجداوي إلى الهلال تم من موارد الأخير بالكامل بعيدًا عن برنامج الاستقطاب.
وقال المزهر في تصريحاته لبرنامج "في 90": "نتعامل مع ملف بنزيما بهدوء، لأن العمل المؤسسي لا يدار باستعجال وبالتصريحات، إنما نريد حفظ حقوق نادينا، وثقتنا تامة بقياداتنا الرياضية، وبالفعل لدينا تواصل مستمر مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، لذا كنا نتمنى منهم أن يردوا علي رسائلنا قبل الخروج الإعلامي، وحتى وإن حدث فيكون الظهور بأرقام موثقة".
وأضاف: "ملفات اللاعبين تدار بأنظمة واضحة، وليس بالروايات، نحن لا نعمل وفق ردود الأفعال، إنما وفق ما يحفظ حقوق نادينا ويعزز الشفافية والتكامل".
المزهر اختتم: "أطمئن جمهور الاتحاد أننا لن نتوانى في حفظ حقوق النادي بالطرق الرسمية".
ما القنوات الناقلة لمباراة السد والاتحاد؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
يحل الاتحاد السعودي ضيفًا على نظيره السد القطري على استاد جاسم بن حمد، ضمن مباريات الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
ويدخل الاتحاد اللقاء بعدما حسم تأهله إلى ثمن النهائي، لكنه بحاجة إلى تحسين مركزه فقط، بينما يبحث السد عن حسم تأهله خاصة وهو يحتل المركز الثامن برصيد 8 نقاط. (طالع التفاصيل)