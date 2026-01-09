"أسلوب عمل كلاسيكي"! .. أتلتيكو مدريد يحرج إعلام ريال مدريد ويوجه اتهامًا إلى فينيسيوس جونيور بعد معركة السوبر

لا تزال ردود الأفعال مستمرة، على ديربي العاصمة الإسبانية الكبير بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المحلي 2025-2026؛ والتي تُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني.

ريال مدريد فاز (2-1) على أتلتيكو مدريد، مساء يوم الخميس؛ في مباراة شهدت الكثير من الأحداث المثيرة، سواء بين اللاعبين أو المدربين.

وبهذه النتيجة.. تأهل الميرينجي إلى المباراة النهائية من كأس السوبر الإسباني، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية على أراضيها؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع برشلونة، الفائز (5-0) على أتلتيك بيلباو.