"أتدرب معه كل يوم!".. كريستيان روميرو يكشف دور ليونيل ميسي في مقصيته المذهلة أمام نيوكاسل

ما دخل ليونيل ميسي بهذه اللقطة؟

كشف بطل توتنهام كريستيان روميرو أن زميله في المنتخب الوطني ليونيل ميسي كان مصدر إلهامه في تسجيل هدفه "الجميل" بضربة مقصية في اللحظات الأخيرة من المباراة ضد نيوكاسل. 

انتهت رحلة توتنهام إلى سانت جيمس بارك بنهاية مثيرة، حيث سجل المدافع الأرجنتيني هدف التعادل بضربة أكروباتية في الوقت المحتسب بدل الضائع لينقذ فريقه من الهزيمة ويحقق التعادل 2-2. 

    طوال المباراة، بدا نيوكاسل مستعدًا لتحقيق فوز كان سيعكس بدقة مجريات المباراة. كان فريق إيدي هاو حادًا منذ صافرة البداية، حيث حصر توتنهام في منطقته وفرض سيطرته على الشوط الأول بثقة. ومع ذلك، على الرغم من سيطرته، لم يتحقق التقدم حتى منتصف الشوط الثاني. كان دخول القائد برونو جيمارايش هو الذي غير وتيرة المباراة. هاو، بحثًا عن الإلهام، لجأ إلى قائد خط الوسط، وفي غضون دقائق، فرض البرازيلي سيطرته. أرسل أنتوني جوردون عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، فحولت الكرة إلى مسار جيمارايش، الذي سددها بدقة في الزاوية.

    حتى تلك اللحظة، لم يقدم توتنهام سوى بعض المحاولات الهجومية المتفرقة. لكن توماس فرانك، الذي واجه نتيجة أخرى مقلقة، رد بجرأة بإجراء ثلاثة تبديلات. دخل ماتيس تيل وريتشارليسون وتشافي سيمونز إلى الملعب. كان التأثير فوريًا. أرسل محمد قدوس كرة خطيرة إلى منطقة الجزاء بعد سبع دقائق فقط من هدف نيوكاسل الأول، وقام روميرو، الذي كان يقود الدفاع بالفعل، بضربة رأس ليسجل هدف التعادل لتوتنهام.

    تصاعدت الإثارة مع اقتراب الدقائق الأخيرة من المباراة. أثارت ركلة ركنية لنيوكاسل مراجعة VAR عندما تشابك رودريجو بينتانكور بشكل غريب مع دان بيرن عند القائم البعيد، بعد مراجعة طويلة، تم منح ركلة جزاء، ولم يخطئ جوردون، حيث أرسل الحارس جولييلمو فيكاريو في الاتجاه الخاطئ في الدقيقة 86. لكن توتنهام لم يستسلم. عندما أبعد آرون رامسديل ركلة ركنية لتوتنهام بضعف، وصلت الكرة إلى روميرو. أظهر روميرو قدراته البدنية الرائعة وسدد الكرة بضربة مقصية، ورغم أن التسديدة لم تكن دقيقة كما كان يود، إلا أن الكرة تخطت منطقة الجزاء المزدحمة ودخلت الشباك لتكسر قلوب مشجعي نيوكاسل.

    تأثير ميسي

    بعد المباراة، اعترف روميرو بأن جرأة المحاولة جاءت من دراسته لميسي عن قرب خلال تدريبات الأرجنتين.

    وقال لـ"سكاي سبورتس": "أتدرب كل يوم مع ليو ميسي في المنتخب الوطني وأراقبه. إنه هدف جميل".

    كما أقر بالثقل العاطفي لللحظة، قائلاً إن فريق توتنهام كان مدركاً تماماً لأوجه القصور التي ظهرت مؤخرًا.

    وقال روميرو: "هذا مهم جدًا. في آخر ثلاث أو أربع مباريات، كان الفريق يدرك أنه لم يكن جيدًا بما يكفي. اليوم، من الصعب اللعب بهذه العقلية في مثل هذه الأوقات الصعبة، لكنني أحب هذه العقلية خاصة في هذه المباراة".

    أشاد توماس فرانك، مدرب توتنهام، بأداء روميرو ووصفه بـ"الاستثنائي"، ولم يكتفِ بالإشادة بأهدافه فحسب، بل سلط الضوء أيضًا على انضباطه ورباطة جأشه في الدفاع.

    وقال: "ركلة مقصية مثالية، ضربت الساق، مستهدفة الزاوية السفلية، أعتقد أننا يجب أن نبدأ في الإشادة بكوتي (روميرو)، أعتقد أنه يستحق ذلك لجميع أدائه الرائع، دفاعه، تحكمه بالكرة، رباطة جأشه، هدوئه، ومبارياته الثنائية. ثم صعوده إلى هناك وتسجيله هدفين. أعتقد أن الركلة المزدوجة ستحظى على الأرجح بمزيد من الثناء، لكنني أعتقد أن ضربة الرأس أكثر استثنائية، والطريقة التي يقوم بها بذلك أفضل من العديد من المهاجمين".

    كما أكد فرانك أن مرونة الفريق هي ما أسعده أكثر، وأضاف لـ"سكاي سبورتس": "أظهر الأداء عقلية وشخصية رائعتين. كل فريق يحتاج إلى ذلك. من العدل أن نقول إنها كانت مباراة صعبة، المباراة الرابعة في 10 أيام، المباراة الثالثة خارج أرضنا. سانت جيمس بارك دائمًا مكان صعب للعب فيه. أنا سعيد جدًا بالأداء العام في آخر 60 دقيقة. كانت القدرة على التعامل مع الانتكاسات رائعة. عانينا في أول 25 دقيقة. أحيانًا تحتاج إلى المعاناة، بعد ذلك كنا شجعانًا جدًا وهادئين في التعامل مع الكرة. هناك الكثير مما يعجبني في الأداء".

    ما القادم؟

    بعد هذه النتيجة، يحتل توتنهام المركز الحادي عشر في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 نقطة من 14 مباراة خاضها منذ بداية الموسم. لكن القلق الأكبر هو سلسلة النتائج السلبية التي امتدت إلى خمس مباريات في جميع المسابقات. ومع ذلك، فإن طريقة العودة في النتيجة، والعزيمة التي أظهرها الفريق في آخر 30 دقيقة، أضفت جرعة من التفاؤل على الأجواء التي أصبحت متوترة بشكل متزايد. وسيهدف فريق فرانك إلى تحويل مرونته إلى انتصارات عندما يعود إلى ملعبه لاستضافة برينتفورد في ملعب توتنهام هوتسبير يوم السبت.