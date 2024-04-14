آيفون 5 وبلاك بيري وجائحة وحرب .. ماذا تغير في العالم منذ خسارة بايرن ميونخ الأخيرة للدوري الألماني؟

أنهى باير ليفركوزن سطوة بايرن ميونخ على لقب الدوري الألماني لكرة القدم، والذي توّج به في المواسم الـ11 الماضية.

وحصد فريق المدرب تشابي ألونسو لقب البوندسليجا للمرة الأولى في تاريخه، بعد موسم خرافي لم يتعرض فيه لأي خسارة على الإطلاق، موسعًا الفارق مع الفريق البافاري إلى 16 نقطة مع تبقي 5 جولات على نهاية المسابقة.

وأوقف ليفركوزن سلسلة تتويجات بايرن ميونخ بالدوري، إذ يرجع آخر لقب خسره العملاق البافاري إلى موسم 2011-2012، لصالح بوروسيا دورتموند، تحت قيادة يورجن كلوب.

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ويستعرض جول في هذا التقرير ما تغير في العالم خلال 12 عامًا منذ مايو 2012، حين تعرض الفريق البافاري لآخر خسارة للقب البوندسليجا: