Getty Images Sport
"آلام في الكاحل".. تفاصيل إصابة أردا جولر في موقعة ريال مدريد وفالنسيا!
تفاصيل إصابة جولر في مباراة ريال مدريد وفالنسيا
عانى أردا جولر من الإصابة في بداية مباراة ريال مدريد وفالنسيا، لكنه عاد إلى الملعب سريعًا، وقدم أداء مميزًا، حيث أهدر فرصة خطيرة وصنع الهدف الثاني لصالح زميله كيليان مبابي بعرضية متقنة من الجهة اليسرى.
ومع بداية الشوط الثاني، لم يعد جولر مع زملائه إلى أرض الملعب، بل أشرك المدرب تشابي ألونسو لاعب الوسط داني سيبايوس بدلًا منه.
ووفقاً لتقرير من صحيفة "The Athletic"، فإن استبدال النجم التركي أردا جولر بين شوطي المباراة لم يكن قراراً فنياً، بل جاء كإجراء احترازي بسبب شكوى اللاعب من آلام.
وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر داخل النادي الملكي، أن جولر يعاني من "إصابة طفيفة في الكاحل".
وبالنظر إلى الأداء المميز الذي قدمه اللاعب في الشوط الأول ومساهمته الفعالة في حسم المباراة مبكراً بنتيجة (3-0)، قرر الجهاز الفني عدم المخاطرة به على الإطلاق.
ويأتي هذا الحرص الشديد من قبل ريال مدريد كجزء من خطة إدارة الدقائق للاعب الشاب لضمان استمراريته في المباريات القادمة دون انتكاسات، علمًا بأن النادي الملكي على موعد مع ليفربول خارج الأرض في دوري أبطال أوروبا.
- Getty Images Sport
ماذا قدّم أردا جولر أمام فالنسيا؟
قدم النجم التركي الشاب أردا جولر أداءً مميزًا في الشوط الأول من مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا، ليثبت جودته العالية ويساهم بشكل مباشر في تقدم فريقه بثلاثية نظيفة.
ورغم أنه لعب 45 دقيقة فقط قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 46 (لحساب داني سيبايوس)، إلا أن جولر ترك بصمة واضحة وكان المحور الإبداعي للفريق.
ونجح جولر في تقديم تمريرة حاسمة، وقدم تمريرتين مفتاحيتين لزملائه، كما خلق فرصة كبيرة محققة للتسجيل.
ولم يكن النجم التركي صانعاً للألعاب فقط، بل كاد أن يسجل بنفسه، حيث أهدر فرصة خطيرة، وسدد كرتين على المرمى (100% دقة تسديد).
ولمس جولر الكرة 37 مرة وحافظ على دقة تمرير عالية بلغت 88%، ونجح في إرسال جميع كراته الطويلة بدقة (2/2).
أرقام مميزة في مسيرة أردا جولر
يثبت صاحب الـ20 عامًا يوماً بعد يوم أنه لم يكن مجرد صفقة للمستقبل، بل هو حاضر قوي لعملاق أوروبا ريال مدريد. ففي موسمه الحالي، يقدم جولر مستويات استثنائية تؤكد نضجه السريع وتأثيره الحاسم؛ حيث شارك اللاعب حتى الآن في 19 مباراة بجميع المسابقات، ساهم خلالها بـ 4 أهداف و8 تمريرات حاسمة.
وتبرز فعاليته بشكل خاص في الدوري الإسباني، الذي خاض فيه 10 مباريات مسجلاً 3 أهداف وصانعاً 5 آخرين، بالإضافة إلى تمريرة حاسمة في 3 مباريات بدوري الأبطال، وهدف وصناعتين في 6 مباريات بكأس العالم للأندية.
هذا التألق هو امتداد لمسيرة مبهرة بدأت مبكراً؛ فبعد انتقاله من أكاديمية جنتشليربيرليجي إلى ناشئي فنربخشة في فبراير 2019 مقابل 2.5 مليون يورو، لفت الأنظار سريعاً.
وتدرج جولر في فئات الشباب (تحت 16 وتحت 19) قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول لفنربخشة في يوليو 2021.
وبعد موسمين لافتين، جاءت اللحظة الحاسمة في 6 يوليو 2023، حين أتم ريال مدريد انتقاله بقيمة 26 مليون يورو (بينما كانت قيمته السوقية 15 مليون يورو)، في خطوة راهن عليها النادي الملكي بقوة.
وتُظهر إحصائياته التراكمية حجم موهبته. فمع فنربخشة، سجل 9 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة في 51 مباراة للفريق الأول، بعد أن كان قد سجل 14 هدفاً وصنع 13 في 30 مباراة لفريق تحت 19 عاماً. ومع ريال مدريد، وصل رصيده الإجمالي حتى الآن إلى 74 مباراة، ساهم خلالها بـ 15 هدفاً و17 تمريرة حاسمة.
- AFP
بطولات أردا جولر
ولم يأتِ هذا التأثير الفردي دون حصاد جماعي؛ حيث نجح جولر في الفوز بكأس تركيا مع فنربخشة (22/23)، قبل أن تنفجر خزانة ألقابه مع ريال مدريد.
وفي فترة وجيزة، نجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا (23/24)، والدوري الإسباني (23/24)، وكأس السوبر الإسباني (23/24)، ليضيف إليها هذا الموسم لقبي كأس السوبر الأوروبي (24/25) وكأس القارات (الإنتركونتيننتال) (24/25)، مرسخاً أقدامه كواحد من أهم نجوم الحاضر والمستقبل في القلعة البيضاء.
إعلان