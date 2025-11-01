"آلام في الكاحل".. تفاصيل إصابة أردا جولر في موقعة ريال مدريد وفالنسيا!

عانى أردا جولر من الإصابة في بداية مباراة ريال مدريد وفالنسيا، لكنه عاد إلى الملعب سريعًا، وقدم أداء مميزًا، حيث أهدر فرصة خطيرة وصنع الهدف الثاني لصالح زميله كيليان مبابي بعرضية متقنة من الجهة اليسرى.

ومع بداية الشوط الثاني، لم يعد جولر مع زملائه إلى أرض الملعب، بل أشرك المدرب تشابي ألونسو لاعب الوسط داني سيبايوس بدلًا منه.

ووفقاً لتقرير من صحيفة "The Athletic"، فإن استبدال النجم التركي أردا جولر بين شوطي المباراة لم يكن قراراً فنياً، بل جاء كإجراء احترازي بسبب شكوى اللاعب من آلام.

وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر داخل النادي الملكي، أن جولر يعاني من "إصابة طفيفة في الكاحل".

وبالنظر إلى الأداء المميز الذي قدمه اللاعب في الشوط الأول ومساهمته الفعالة في حسم المباراة مبكراً بنتيجة (3-0)، قرر الجهاز الفني عدم المخاطرة به على الإطلاق.

ويأتي هذا الحرص الشديد من قبل ريال مدريد كجزء من خطة إدارة الدقائق للاعب الشاب لضمان استمراريته في المباريات القادمة دون انتكاسات، علمًا بأن النادي الملكي على موعد مع ليفربول خارج الأرض في دوري أبطال أوروبا.