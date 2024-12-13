لا تحدثني عن ريال مدريد وراموس .. ركنيات آرسنال هي الأكثر رعبًا وأحدهم يعتقد أنه فك شفرة جوفر !

هل قام أحدهم بفك الشفرة فعلًا؟

خلال حقبة الإسباني ميكيل أرتيتا تغيرت الكثير من الأشياء في آرسنال، الدفاع، النواحي البدنية، والأهم والأوضح لنا جميعًا، هو تعامل الفريق مع الكرات الثابتة!

في السنوات الأخيرة من حقبة أرسين فينجر أو مع أوناي إيمري، تعامل آرسنال مع الكرات الثابتة كان هشًا من الناحية الدفاعية، واستقبل الفريق الكثير من الأهداف عن طريقها، وكان يفشل في استغلالها بصفة مستمرة عندما تتاح أمامه الفرصة.

ومع قدوم أرتيتا تغير كل شيء في لحظة، أصبح آرسنال هو الفريق الأكثر رعبًا وشراسة في التعامل مع الكرات الثابتة واستغلالها في كل مناسبة مهما كان الفريق الخصم أو قوته حتى لو كان مانشستر سيتي!

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لا تحدثني عن حقبة ريال مدريد مع سيرخيو راموس، ولا أساليب دييجو سيميوني في أتلتيكو، آرسنال شيء مختلف، الركنيات أصبحت مثل ركلات الجزاء، والكرات الثابتة المحيطة بالمنطقة أصبحت قنبلة موقوتة في رؤوس كل الخصوم.

الجميع يعرف ما سيحدث، ستجد مجموعة من لاعبي آرسنال يقفون في صف ويتهامسون بين بعضهم البعض، ليهرب أحدهم "غالبًا" جابرييل لاستغلال عرضية بوكايو ساكا أو ديكلان رايس، ومع ذلك لا يعرف أحد كيفية إيقاف هذا الطوفان!

المثير هنا أن السر وراء هذا النجاح ليس أرتيتا نفسه، بل الرجل الفرنسي الذي جلبه إلى النادي في 2021 وهو الفرنسي نيكولاس جوفر ..