كفانا خوفًا من المجتمع .. آرسنال هو الأفضل في العالم ونجمه فض النزاع أخيرًا بين بيدري وبيلينجهام

انتصار يعني الكثير على بايرن ميونخ

ترك فريق بايرن ميونخ أرضية ملعب الإمارات مساء أمس، الثلاثاء، على أنغام موسيقى أغنية "بيلا تشاو" أو وداعًا أيتها الجميلة، تاركًا من خلفه حقيقة واحدة .. وهي أن آرسنال هو الفريق الأقوى في العالم!

"مجتمع كرة القدم" قد لا يقبل هذه المقولة، لأننا اعتدنا على انتظار سقوط الفريق اللندني من أجل السخرية منه، لنترك صفة الأفضل لأمثال ريال مدريد وبرشلونة وليفربول ومانشستر سيتي وباريس وكل هؤلاء.

المسؤول عن صفحات النادي البافاري كان عليه أن يحذف كل التغريدات والتصميمات و"الميمز" التي خصصها للفوز المعتاد على المدفعجية، والمعايرة بنتيجة 10/2 الشهيرة، التي ظن أنها تحمل نفس درجة الكوميديا بعد استخدامها مئات المرات.

وجاءت هذه الحسرة بعدما علم الجميع أن ما يحدث لآرسنال ليس مجرد طفرة عابرة، بل هو نتاج العمل الذي  قام به ميكيل أرتيتا لسنوات طويلة، نعم النتيجة تأخرت، ولكنها ظهرت في أفضل صورة ممكنة وهذا هو الأهم!

بايرن وصل إلى هذه المباراة وهو صاحب المعدل الأفضل في أوروبا، فاز في 17 مباراة من أصل 18، لم يُهزم وتعادل مرة واحدة، بل وصل معدل تسجيله إلى الأهداف إلى 3.6 في كل مباراة.

ولكنه خرج من معقل المدفعجية مهزومًا 3/1، حيث جاءت الثلاثية عن طريق يوريان تيمبر ونوني مادويكي وجابرييل مارتينيلي، في ليلة اختفى فيها هاري كين وسيرج جنابري ومايكل أوليسي في انتصار سيكون علامة فارقة في موسم الفريق الإنجليزي وله الكثير من الدلالات..

    نهاية الأسطورة .. آرسنال ليس فريق الكرات الثابتة

    منذ أن تصدر آرسنال البريميرليج وسيطر على المسابقة بخطوات ثابتة، بدأت حملات التشكيك من البعض، لأننا ببساطة تعودنا أن يكون الفريق أضحوكة وليس قويًا ومن كبار المرشحين للفوز بالبطولات الكبرى.

    وهنا جاءت فكرة الكرات الثابتة، فجأة أصبح التسجيل منها جريمة تستحق العقاب، وتجعل منك لا تستحق المكانة التي وصلت لها، رغم أنها في الماضي كانت ميزة لريال مدريد وليفربول وغيرها من الفرق، وجلبت البطولات إلى الميرينجي على وجه التحديد، ووقتها لم يكن الأمر عيبًا أو أمر يستحق الهجوم.

    رؤية آرسنال على قمة الدوري كانت صعبة، لذلك قاموا بعمل جدول وهمي من دون الكرات الثابتة المُسجلة، طمحًا في أن يتم الاعتماد عليه بدلًا من الجدول الحقيقي في نهاية الموسم لو فاز المدفعجية باللقب.

    المدافع البرازيلي جابرييل تعرض للإصابة في التوقف الدولي، ليقول الجميع "انتهى أمر آرسنال"، نظرًا للتفوق الهائل للاعب في الكرات الثابتة سواء بالتسجيل أو مساعدة زملائه على هز الشباك، لنعود من التوقف في انتظار هذا السقوط.

    النتيجة كانت انتصارًا على توتنهام 4/1 وكل الأهداف من لعب مفتوح، هدف من لياندرو تروسار وثلاثية من إيبيرتشي إيزي، ليقول البعض :" سبيرز في حالة سيئة، انتظروا بايرن ميونخ سينهي هذه الأسطورة"!

    بايرن كان الضحية التالية ليس أكثر، البافاري تلقى الهزيمة الأولى وقدم واحدة من أسوأ مبارياته الأوروبية على الإطلاق، وكان من الممكن له الخروج بخسارة أكبر من ذلك لولا تصدي مانويل نوير لبعض الكرات.

    وهنا الدرس المستفاد، لو اعتمد آرسنال على كرات ثابتة فأنت ضحية لتميز الفريق في هذه الخاصية مع ميكيل أرتيتا والمتخصص نيكولاس جوفر، وإن اعتمد المدفعجية على اللعب المفتوح فأنت لا تزال الضحية لأنه أصبح لديه العديد من الخيارات الهجومية بعد إضافة إيزي ومادويكي وفيكتور جيوكيريس والسلاح الخاص ميكيل ميرينو!

    ليست هلاوس .. آرسنال مختلف هذا العام

    الفريق الإنجليزي نافس على البريميرليج في آخر 3 سنوات، وإن كانت المنافسة في الموسم الأخير وهمية، بل أهدى المدفعجية اللقب إلى الريدز على طبق من ذهب بفضل مستوياتهم المُحبطة ونتائجهم المتخبطة.

    ما يجعل هذا العام مختلفًا، هو العمق الهائل في تشكيل آرسنال، لو غاب دافيد رايا فلا توجد مشكلة، هناك كيبا أريزابالاجا كبديل له في وقت الأزمات.

    لو تعرض أي من تيمبر أو ويليام ساليبا أو جابرييل أو ريكاردو كالافيوري للإصابة لا توجد مشكلة، هناك بن وايت وكريستيان موسكيرا وبييرو هينكابي ولويس سكيلي.

    غياب مارتن أوديجارد لم يعد كارثة أيضًا بعد قدوم إيزي، وحتى بوكايو ساكا النجم الأول للفريق، لو تعرض لأي إصابة سيأتي بدلًا منه مادويكي الذي افتتح رصيده التهديفي أمام بايرن ميونخ.

    وبعيدًا عن العناصر، شخصية آرسنال هذا الموسم وتماسكه أصبحت مختلفة، أرتيتا رفع مطالبه من اللاعبين، لا نريد الفوز فقط ولا تفادي الخسارة، بل أصبح من غير المسموح تلقي أي أهداف في أي مباراة.

    في إحدى المباريات أمام بيرنلي في الجولة العاشرة، كانت هناك هجمة "شبه ميتة" للفريق الخصم وآرسنال كان متقدمًا بثنائية نظيفة، لقطة عادية مثل أي هجمة يائسة، ولكن وجدنا وقتها جميع اللاعبين يركضون للارتداد وكأنهم يقاتلون من أجل حياتهم رغم أن النتيجة مضمونة والمباراة في لحظاتها الأخيرة، وهو ما يعكس الشخصية التي جلبها أرتيتا إلى هذا الفريق ووصلت إلى أقوى مراحل التوحش.

    بعض الشكوك ظهرت بحجة أن الفريق فاز على أمثال ليدز يونايتد ووست هام وبيرنلي وكريستال بالاس ونوتنجهام، وتعادل مع مانشستر سيتي وخسر من ليفربول، بحجة أن ضحاياه من الصغار فقط!

    ماذا عن دوري أبطال أوروبا؟ الفريق فاز على أتليتك بيلباو 2/0 وأتلتيكو مدريد 4/0 وبايرن ميونخ 3/1، ولم تهتز شباكه سوى مرة واحدة فقط في خمس مباريات ويأتي على صدارة البطولة، كما يتصدر البريميرليج بفارق 6 نقاط عن تشيلسي.

    دفاع آرسنال وهجومه وشخصيته وثباته وتحكمه في المباريات أفضل من جميع الفرق في أوروبا هذا الموسم، ريال مدريد أو بايرن ميونخ أو برشلونة أو ليفربول أو مانشستر سيتي أو حتى بطل أوروبا باريس سان جيرمان!

    دفاع برشلونة يعاني، ونفس الأمر لريال مدريد، ليفربول غير متناغم ويتعرض لهزائم كارثية، مانشستر سيتي غير ثابت ونفس الأمر لباريس سان جيرمان، كلها عيوب غير موجودة في آرسنال وتؤكد حقيقة أنه الأفضل.

    أشياء صادمة ولكنها حقيقية

    الحقيقة الأولى : بعض المدافعين على دكة آرسنال مثل هينكابي، لويس سكيلي وموسكيرا وربما بن وايت، يمكنهم اللعب كأساسيين في أي فريق في أوروبا.

    الحقيقة الثانية : لو كنت تشعر بالحيرة من جدل أيهما أفضل .. جود بيلينجهام أم بيدري؟ إليك حل أسهل، ديكلان رايس تفوق عليهما و"بمسافة" خلال هذا الموسم، وأصبح لاعب الوسط الأفضل في العالم ومن أهم اللاعبين عمومًا.

    ربما يمتلك الثنائي موهبة أعلى من رايس وبالأخص بيدري، ولكن الإنجليزي يفعل كل شيء في الملعب، ويعتبر الحلقة الأهم والمحرك الرئيسي لكل شيء يحدث في أي هجمة لآرسنال.

    دعنا نبسط الأمور بسؤال واحد، ماذا تريد من أي لاعب وسط؟ قطع الكرات وإفساد هجمات الخصوم والمشاركة في بناء الهجمة والعودة السريعة للتصدي للمرتدات وحمل الكرة بسرعة وحدة نحو منطقة جزاء المنافس والتسديد القوي والمركز ولعب العرضيات!

    ديكلان رايس يفعل ذلك وبكفاءة عالية وثبات غير مسبوق، وتطور من مجرد لاعب وسط دفاعي إلى "رقم 8" يفعل المطلوب منه بمثالية ويلعب دورًا هامً في تنفيذ الكرات الثابتة الخطيرة والركنيات، ويمتاز بحضور جسدي لا يمتلكه بيدري وبيلينجهام وغيرهما.

    وما يميز الإنجليزي كذلك هو شخصيته وقدرته القيادية، عندما تسوء الأمور أو ينخفض نسق الفريق، تجده يطلب الكرة ويحصل عليها قائلًا:"دعوني أفعل شيئًا ما"، سواء بالتسديد أو الاختراق مثلما فعل أمس بكرة خطيرة تصدى لها نوير.

    والآن مع الحقيقة الثالثة : آرسنال ليس فريقًا مملًا كما أخبروك، سلاح الكرات الثابتة هو مجرد وسيلة عندما تلجأ الفرق إلى الدفاع المتكتل بشكل مبالغ فيه، نجاحه لا يعني أنه لا توجد هناك كرة هجومية وسيطرة واستحواذ، بل هم أكثر إمتاعًا من مانشستر سيتي وليفربول هذا الموسم.

    الحقيقة الرابعة : ميكيل ميرينو "لاعب الوسط الذي يعتمد عليه أرتيتا كمهاجم"، سجل أهدافًا "3" هذا الموسم أكثر من فلوريان فيرتس وعمر مرموش وألكساندر إيزاك وبنجامين شيشكو وماتيوس كونيا.

    الحقيقة الخامسة : دفاع آرسنال "الأضحوكة سابقًا" هو الأفضل في أوروبا بمسافة عن الجميع، الفريق سجل 36 هدفًا واستقبل 6 فقط في آخر 16 مباراة.

    الحقيقة السادسة والأهم : كل ما سبق لا قيمة له لو لم يحصل الفريق على أي بطولة هذا الموسم!