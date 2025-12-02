تدين والتزام وصلاة في غرفة النني .. أرتيتا يخرج بسلاح جديد لقيادة آرسنال إلى المجد هذا الموسم!

مهما امتلك نجوم كرة القدم من قدرات خاصة ومواهب استثنائية، إلا أنهم بشر مثلنا، يحتاجون أحيانًا إلى بعض الإلهام الروحاني والتوفيق الإلهي من أجل الشعور بالراحة الكافية والحصول على المزيد من الحافز للنجاح.

خلط الدين بالكرة أمر جنوني نوعًا ما، بربط نجاح أي فريق وتفوقه بتواجد العديد من اللاعبين الملتزمين دينيًا، ولكن مصطلح "الجنون" لطالما لازم المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، ويبدو إنها طريقة أخرى يعتمد عليها في تجربته الحالية بملعب الإمارات.

بداية من تشغيل أغنية "لن تسير وحدك أبدًا" في التدريبات قبل مواجهة ليفربول، وعصر الليمون في المحاضرات، واستئجار بعض اللصوص لسرقة اللاعبين من أجل اختبار مدى تركيزهم، والاستعانة بمصباح مضيء في محاضرة تحفيزية، كلها أمور غير مألوفة ظهرت مع أرتيتا، وسواء اختلفت أو اتفقت معها فهي نجحت!

آرسنال حاليًا على صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي، ويعتلي قمة مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا محققًا العلامة الكاملة في كل مبارياته، إذن هناك شيئًا ما مختلف في المدفعجية، ومن هنا ظهرت الكثير من التفسيرات.