أين هم الآن؟ مشعل حرائق ونجوم الملكي .. آخر فريق لبايرن ميونخ خسر البوندسليجا

موسم كان كارثياً على البافاري

بعد سنوات من احتكار لقب البوندسليجا، حقق باير ليفركوزن المعجزة وكسر هيمنة بايرن ميونخ على لقب الدوري الألماني بعد أن نجح في إزاحته عن عرش البطولة هذا الموسم.

وتعود المرة الأخيرة التي فشل فيها "إف سي هوليوود" بتحقيق درع الدوري إلى موسم 2011-2012 عندما فشل الفريق ليس فقط في الفوز بالبوندسليجا، ولكن أيضاً كأس ألمانيا، وكلا البطولتين لبوروسيا دورتموند، وكذلك دوري أبطال أوروبا الذي سقط في النهائي على ملعبه ضد تشيلسي.

السؤال، أين هم أفراد جيل هذا الموسم المخيب في تاريخ بايرن ميونخ الآن؟ لنر سوياً.