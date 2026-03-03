Goal.com
آخر رقصة لسارينا ويجمان؟ الأسود يبدأن مسيرتهن نحو المجد في كأس العالم للسيدات 2027 وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل مدربة منتخب إنجلترا

في الشهر الماضي، عندما سُئلت مدربة فريق Lionesses سارينا ويجمان عما إذا كان هناك قلق من أن وضع عقدها قد يشكل مصدر إلهاء لإنجلترا قبل كأس العالم للسيدات 2027، كانت إجابتها متفائلة للغاية. "لا يوجد أي إلهاء على الإطلاق"، أجابت. "الجميع يركزون حقًا على هذه التصفيات. لم أسمع أي شخص في فريقي أو طاقم العمل يشغل باله بهذا الأمر".

ولكن على الرغم من عدم وجود أي سبب يدعو إلى الاعتقاد بخلاف ذلك، فإن هذا هو السؤال الكبير الذي يظل يطرح نفسه على منتخب إنجلترا وهو يتطلع إلى المستقبل. تنتهي مدة عقد ويجمان في نهاية كأس العالم، وقد صرحت في المؤتمر الصحفي نفسه الذي عقد في فبراير أنه "لا يوجد أي مستجدات" بشأن مستقبلها.

وأضافت: "كأس العالم ما زال بعيدًا. كما قلت من قبل، نحن في محادثات مستمرة وما زلنا سعداء جدًا من كلا الجانبين. نحن الآن نركز حقًا على هذه التصفيات. نريد التأهل وأفضل طريقة للقيام بذلك هي في يونيو. نحن نسعى لتحقيق ذلك ولنقم بذلك أولاً".

في هذا الوقت تقريبًا من الدورة السابقة للبطولة، وقعت ويجمان على تمديد عقدها الأخير، في يناير 2024، بعد كأس العالم للسيدات 2023 مباشرة وقبل بدء تصفيات بطولة أوروبا 2025 بوقت قصير. ولكن الآن، بعد ثمانية أشهر من مجد يورو 2025 ومع بدء تصفيات كأس العالم للسيدات 2027 يوم الثلاثاء ضد أوكرانيا، من غير الواضح ما إذا كانت ويجمان ستظل في منصبها بعد البطولة المقبلة.

هل يمكن أن تكون المدربة الأكثر نجاحًا في تاريخ فريق Lionesses على وشك خوض "رقصتها الأخيرة"؟ أم أن هذا مجرد إجراء شكلي سيتم حسمه خلال الأشهر القليلة المقبلة؟ هل ستظل ويجمان على رأس فريق إنجلترا بعد عام 2027؟ أم أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (FA) بحاجة إلى البدء في التفكير في الحياة بعد رحيل الهولندية؟

    نجاح لا لبس فيه

    من الصعب التفكير في فريق Lionesses بدون Wiegman. منذ توليها قيادة هذا الفريق في سبتمبر 2021، حققت نجاحًا باهرًا في دورها وحققت انتصارات فائقة لم تشهدها إنجلترا منذ فوز فريق الرجال بكأس العالم في عام 1966.

    في أول بطولة كبرى لها، بطولة أمم أوروبا 2022 التي أقيمت على أرضها، حطمت الأرقام القياسية عندما فازت "الأسودات" في ملعب ويمبلي، من بين جميع الأماكن، وهزمت ألمانيا في الوقت الإضافي لتفوز بأول لقب كبير لها على الإطلاق. كان ذلك الصيف الذي غير كرة القدم النسائية في إنجلترا، ولا يزال إرث تلك البطولة سائدًا حتى اليوم.

    ومع ذلك، تمكنت ويجمان وفريقها من تحقيق المزيد من النجاحات بعد هذا الإنجاز الصعب للغاية. بعد عام، وصلت إنجلترا إلى نهائي كأس العالم للسيدات لأول مرة، ثم احتفظت بلقبها الأوروبي في عام 2025.

    تقدم يتجاوز النتائج

    ليست اللحظات التي تقضيها في الملعب هي وحدها التي تبرز نجاح ويجمان في هذا المنصب. فقد قامت الهولندية أيضًا بعمل رائع في دمج الجيل القادم من المواهب الإنجليزية، والتواصل والتعاون بشكل رائع مع مدربي المنتخب الوطني للشباب لجلب اللاعبين الشباب إلى المنتخب الأول.

    إنه جهد تعاوني. تمت إعادة تشكيل فريق تحت 23 عامًا في نفس الوقت تقريبًا الذي وصلت فيه ويجمان، وهو قرار رائع من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وكان ذلك بيئة مهمة لسد الفجوة بين فريق تحت 20 عامًا وفريق الأسدات، حيث لعبت أكثر من اثنتي عشرة لاعبة في فريق تحت 23 عامًا خلال فترة ولاية ويجمان قبل أن ينتقلن إلى الفريق الأول.

    التواصل بين الهولندية وجميع المشاركين في المسار ممتاز، وهذا ما أدى إلى اتخاذ قرارات حكيمة بشأن نقل اللاعبات بين الفئات العمرية المختلفة. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن اللاعبات اللواتي عادن إلى فريق تحت 23 عامًا من فريق Lionesses تقبلن هذه الخيبة الأمل بشكل جيد وحوّلنها إلى شيء إيجابي، وهو ما لا يتحقق إلا من خلال التواصل الجيد ووضع مخطط واضح للمسار المستقبلي.

    تحدي جديد؟

    بعد أخذ كل الأمور في الاعتبار، من المؤكد أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لا يرغب في رحيل ويجمان. فلماذا قد تختار هي الرحيل؟

    حسنًا، لقد شغلت هذا المنصب لأكثر من خمس سنوات حتى الآن، وعلى الرغم من عدم وجود ما يشير إلى أن ويجمان لم تعد تستمتع بكل يوم تقضيه في هذا المنصب، إلا أن هناك دائمًا ما يثير فضول أي شخص في هذه الرياضة حول احتمال خوض تحدٍ جديد. لن يحقد أحد على الهولندية إذا ظهر شيء مختلف أثار اهتمامها، سواء كان التدريب في مكان آخر أو تولي منصب مختلف تمامًا.

    لا بد أن هناك الكثيرين في جميع أنحاء العالم يراقبون وضع ويجمان أيضاً. فهي مدربة فازت بجميع ألقاب بطولة أمم أوروبا الثلاثة الأخيرة ووصلت إلى نهائيات كأس العالم الأخيرة.

    ما قامت به في هولندا، قبل انتقالها إلى إنجلترا، كان تحولًا جذريًا، حيث قادت المنتخب الهولندي إلى فوز غير مسبوق في بطولة أمم أوروبا التي أقيمت على أرضه، مما غير النظرة إلى كرة القدم النسائية في البلاد. مثل المنتخب الإنجليزي، أصبح المنتخب الهولندي الآن أحد أقوى المنتخبات في كرة القدم النسائية، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى ما قامت به ويجمان.

    لقد قادت بذلك دولتين إلى مستوى أعلى؛ فهل يمكنها أن تفعل ذلك مع دولة ثالثة؟

    نهاية مثالية؟

    كما أن كل شيء جاهز تقريبًا لـ "الرقصة الأخيرة" المثالية. في عام 2023، خسرت إنجلترا بقيادة ويجمان نهائي كأس العالم بفارق ضئيل، حيث خسرت 1-0 أمام إسبانيا، بعد أربع سنوات من خسارة هولندا بقيادتها نهائيًا مثيرًا أمام الولايات المتحدة. لديها بعض الأعمال الجادة التي لم تنجزها بعد في ما قد يكون آخر بطولة لها على رأس منتخب الأسدات.

    إذا قادت هذا الفريق الإنجليزي إلى البرازيل الصيف المقبل وحققت له الفوز، وحصلت على أول لقب لكأس العالم للسيدات في تاريخ البلاد وأول انتصار للمنتخب الأول على أكبر مسرح منذ عام 1966، ألن يكون ذلك الوقت المثالي للتقاعد؟

    المزيد لتحقيقه

    لكن هذا ليس كل ما يمكن أن تحققه ويجمان في هذا المنصب. فليس الأمر وكأنها ستفقد الحافز أو الأهداف التي تسعى لتحقيقها إذا فازت إنجلترا بالفعل في البرازيل.

    هناك أيضًا الألعاب الأولمبية، التي تعد أحد أصعب الأهداف التي يمكن تحقيقها، وبالتأكيد أحد أكثرها إرضاءً. في حين أن كرة القدم للرجال في الألعاب الأولمبية هي بطولة تحت 23 عامًا، فإن النسخة النسائية مخصصة للفرق الكبيرة، وبالتالي تعتبر على قدم المساواة تقريبًا مع كأس العالم. في الواقع، نظرًا لصعوبة التأهل لها، خاصة من أوروبا، بالإضافة إلى مكانتها العامة كاحتفال بالعديد من الرياضات، وليس كرة القدم فقط، فهي الأكبر على الإطلاق بالنسبة للبعض.

    من المؤكد أن قيادة فريق بريطانيا العظمى إلى المجد الأولمبي سيكون أمرًا مثيرًا لويجمان. ستكون دوري الأمم النسائي 2027 بمثابة تصفيات لألعاب 2028 لفريق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في حين أن دوري الأمم هو بطولة أخرى لم تفز بها إنجلترا، إذا كان المرء يبحث عن تحقيق جميع الأهداف. إذا حققت نتائج جيدة في تلك البطولة، فإن ويجمان، التي كانت ستقود فريق بريطانيا العظمى لو تأهلت إنجلترا إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024، قد تحقق إنجازًا خاصًا آخر.

    ولا يتعلق الأمر فقط بوضع علامة على الألقاب والمسابقات. في مشهد يضم أيضًا فريق إسبانيا المذهل، وفريق الولايات المتحدة المثير بقيادة إيما هايز، والعديد من الفرق الأخرى، هناك أيضًا إثارة التغلب على جميع المنافسين والظهور في صدارة هذه المعارك.

    نتيجة غير مؤكدة

    في الوقت الحالي، من الصعب تقدير الاتجاه الذي قد تسير فيه الأمور. بالنظر إلى المدة التي قضتها في هذا المنصب وما حققته، لن يكون من المفاجئ أن ترغب ويجمان في الانتقال إلى تحدٍ جديد. من ناحية أخرى، بالنظر إلى ما بنته خلال السنوات الخمس الماضية والفترة المثيرة التي قد تنتظر منتخب إنجلترا، لن يكون من المستغرب أيضًا أن ترغب ويجمان في البقاء. فهي تستمتع بوضوح بهذا المنصب، بعد كل شيء.

    سيأمل المتفائلون أن تكون تعليقات ويجمان حول الوضع الشهر الماضي تنبئ بتمديد عقدها.

    وقالت: "نحن نركز الآن بشكل كبير على التأهل. نريد التأهل، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي في يونيو. سنسعى لتحقيق ذلك، ولنقم بذلك أولاً". ربما تشير كلماتها الأخيرة إلى أنه بمجرد اتخاذ القرار، قد تصبح مسألة العقد أولوية قصوى.

    وماذا لو أصبح من الواضح في ذلك الوقت أن ويجمان ترغب في المغادرة؟ لقد أعطت هولندا إشعارًا مسبقًا عندما انتقلت إلى إنجلترا، حيث أُعلن الخبر قبل عام كامل من انتقالها. لذلك، تأمل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن يكون لديه وقت مماثل للتعامل مع العملية الصعبة المتمثلة في استبدالها، إذا لزم الأمر.

    لكن في الوقت الحالي، كل شيء يتعلق بالمهمة المطروحة. ستواجه إنجلترا أوكرانيا يوم الثلاثاء في أول مباراة لها في تصفيات كأس العالم، قبل أن تستضيف أيسلندا يوم السبت. إنها مجموعة صعبة، تضم إسبانيا بطلة العالم، ولن يتأهل للبطولة في البرازيل سوى الفائز. أما البقية فسيدخلون في مباريات فاصلة.

    تأمل "الأسودات" ألا يصل الأمر إلى ذلك، وأن يتم تأمين مكانهن في يونيو. إذا حدث ذلك، فسيكون لدى إنجلترا متسع من الوقت لتنظيم أفضل الاستعدادات الممكنة لكأس العالم، مع السماح للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالتركيز على مستقبل ويجمان وهذه الفريق معًا.

