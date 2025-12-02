"آخر بطولاتكم من زمن القرون الوسطى وقطر أفضل منكم" .. هجوم عُماني جديد على المنتخب السعودي ودعوة لمواجهة الحقيقة!

الأمر لم يتوقف عند ما حدث خلال المؤتمر الصحفي، حيث انتقل إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ بادر عدد من الإعلاميين العمانيين بالهجوم على المنتخب السعودي وحارس مرماه، وأحدهم الصحفي حمد الصواعي.

الصواعي شن هجومًا لاذعًا على المنتخب السعودي، مؤكدًا أنه لم يعد أحد كبار قارة آسيا ومشيرًا إلى أن منتخب قطر بات يتفوق عليه في تصنيف الاتحاد الدولي الشهري، واشتدت نبرة حديث الصواعي بقوله أن آخر بطولات الأخضر كنت من زمن القرون الوسطى، مطالبًا المسؤولين في كرة القدم السعودية بمواجهة الحقيقة لتصحيح المسار وعدم تحول الأخضر إلى نسخة من المنتخب الإنجليزي.

ولم يُفوت الصحفي العُماني فرصة الحديث عن شح المواهب السعودية في الوقت الحالي، معتبرًا أن سالم الدوسري فقط من قد يُوصف بالنجم الكبير القادر على الانضمام لكوكبة النجوم التاريخيين للأخضر أمثال ماجد عبد الله وفهد الهريفي ونواف التمياط.

وأضاف عبر منصة إكس "حتى لا يكون منتخبكم مثل المنتخب الإنجليزي: دوري قوي ومرعب، لكنه على مستوى المنتخبات بلا بطولات. ومن أجل التصحيح، لا بد من مواجهة أنفسكم بالحقيقة: ما آخر بطولة حققتموها؟ الجواب: لا شيء، منذ زمن بعيد جدًا".

تابع "لقد هزمتكم اليابان ذهابًا وإيابًا بسهولة وبسيطرة مطلقة، وكذلك فعلت إندونيسيا، بينما لا تخشاكم بقية أبطال القارة من إيران وأستراليا وكوريا الجنوبية كما في الزمن الغابر. أما قطر، فتصنيفها الدولي أعلى من تصنيفكم، وكذلك باقي المنتخبات، كما أن الفوارق الفنية بينكم وبين أبطال القارة باتت كبيرة، بلغة الأرقام، عكس الأجيال الماضية".

أتم "وعليه، الحقيقة مؤلمة، لكنها قد تكون جسرًا لتصحيح المسار. للأسف، لا توجد حاليًا مواهب سعودية تذكر على مستوى البارزين كما في الأجيال السابقة: ماجد المرعب، القحطاني، نواف التمياط، الثنيان، الجابر، نور الدعيع، الهريفي، الشلهوب، ومحيسن. الآن: فقط سالم الدوسري".