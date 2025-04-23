آخرها قضية زياد الصحفي.. أزمات الاتحاد مع نجومه "عرض مستمر"

لاعب الفيحاء الحالي مجرد حلقة في سلسلة طويلة

قضى زياد الصحفي جل مسيرته الكروية مع الاتحاد، حيث صعد من شبابه إلى الفريق الأول عام 2015 وقضى معه 7 سنوات قبل أن يخرج بالإعارة إلى التعاون ثم أبها قبل أن يرحل نهائيًا وفي صفقة مجانية إلى الرياض صيف 2024 وبعدها في يناير الماضي إلى الفيحاء.

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ورغم تلك المسيرة الممتازة مع الفريق، إلا أنه، ومثل العديد من نجوم الفريق السابقين، لم يخرج بالشكل المطلوب من النادي ورافق رحيله العديد من المشاكل التي وصلت إلى اللجان والمحاكم المختصة.

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