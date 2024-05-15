"أصحابي خانوني ومؤامرة دمرت الاتحاد" .. محمد نور يخرج عن صمته

مفاجآت جديدة من محمد نور..

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يبدو أن الشارع الرياضي السعودي، على موعد كبير للتعرف على مجموعة من الأسرار الجديدة، التي سيكشف عنها أسطورة نادي الاتحاد والمنتخب الوطني محمد نور.

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نور مثّل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، على مدار 20 سنة كاملة من 1996 إلى 2016؛ تخللها فترة إعارة لمدة موسم رياضي واحد فقط، إلى النصر.

وخلال الساعات القليلة الماضية.. تم بث الفيديو الدعائي الخاص ببودكاست "المواجهة مع البكيري"، عبر موقع "يوتيوب"، والذي سيستضيف محمد نور، قريبًا.

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الأسطورة الاتحادية ظهر في الفيديو، وهو يتحدث عن تعرضه لـ"الخيانة" من بعض أصدقائه وأصحابه المقربين منه؛ بالإضافة إلى العديد من المحاولات لـ"طرده" من قلعة العميد.

وفجّر نور، مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيده على وجود مؤامرة أدت إلى "تفكك" الجيل الذهبي لنادي الاتحاد، والذي حقق العديد من الإنجازات.

وزعم محمد نور، أن إدارة عادل جمجوم، جاءت إلى نادي الاتحاد؛ من أجل تخريبه، وليس لإصلاح الأمور التي كان من الضروري معالجتها.

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