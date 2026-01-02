برشلونة يتعاقد مع حمزة عبد الكريم .. حمزة من؟ نعم إنه مهاجم الأهلي لأن هؤلاء يرون اللاعبين بأعين مختلفة عنا!

فور انتشار الأنباء حول اهتمام برشلونة بالتعاقد مع حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي الشاب، وظهرت حالة من السخرية، لماذا حمزة دونًا عن جميع اللاعبين؟ وهل النادي الكتالوني جن جنونه ليجلب لاعبًا عدد كبير من جماهير بلاده لا يعرف من هو من الأساس؟!

البعض اعتقد أنها مزحة أو مقلب، وربما محاولة من وكيل أعماله لتسويقه في مكان آخر لصعوبة حصوله على فرصة اللعب كأساسي مع الفريق الأول للأهلي، ولكن فور حديث وسائل الإعلام الإسبانية والصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو عن الأمر، أدركنا أن الأمر حقيقي بل أصبح وشيكًا في الميركاتو الشتوي الحالي.

لحظة واحدة، دعنا نعد للخلف قليلًا، مهاجم لا يمكنه اللعب في مركزه، بفريق مثل الأهلي يعاني من الأساس من الناحية التهديفية للاعبي الخط الأمامي، ومنافسيه هما محمد شريف ونيتس جراديشار، سيذهب إلى برشلونة؟

النادي الكتالوني لديه روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس، وهناك بعض الأهداف المستقبلية لتأمين مركز المهاجم الصريح، ولم يتوقع أحد أن حمزة البالغ من العمر 18 سنة سيكون من ضمن المرشحين للتواجد في هذا المكان يومًا ما.

هل برشلونة بهذه السذاجة؟ أم المشكلة بنا نحن؟ وأن النادي الذي يمتلك الأكاديمية الأهم في العالم "لا ماسيا" يرى الأمور بطريقة مختلفة عنا تمامًا!