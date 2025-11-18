"أسأت تقدير الموقف".. بواتينج يخرج عن صمته بشأن انتحار صديقته السابقة!

يمتلك جيروم بواتينج سجلًا ذهبيًا حافلًا بالإنجازات خلال مسيرته الطويلة مع نادي بايرن ميونخ، التي امتدت لعقدٍ كامل بين عامي 2011 و2021، حيث كان أحد الأعمدة الرئيسية في خط الدفاع البافاري طوال تلك السنوات الذهبية.
خلال هذه الفترة، شارك بواتينج في أكثر من 350 مباراة رسمية مع الفريق في مختلف البطولات، وأسهم بشكل مباشر في النجاحات المحلية والقارية التي حققها بايرن تحت قيادة مجموعة من أبرز المدربين في العالم، مثل يوب هاينكس وبيب جوارديولا وهانز فليك.
وتمكن بواتينج من التتويج بـ 9 ألقاب للدوري الألماني، إلى جانب لقبين في دوري أبطال أوروبا، عامي 2013 و2020، حيث كان عنصرًا أساسيًا في التتويج التاريخي بالثلاثية في كلتا المناسبتين، بعد أن جمع الفريق بين الدوري والكأس ودوري الأبطال. كما أضاف إلى رصيده عددًا كبيرًا من البطولات الأخرى، من بينها كأس العالم للأندية وكأس ألمانيا وكأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الألماني.
وبعد نهاية رحلته المجيدة مع العملاق البافاري، خاض بواتينج تجارب احترافية خارج ألمانيا، لكنها جاءت أقل بريقًا مقارنة بمسيرته في ميونخ، حيث لعب لفترة قصيرة مع أولمبيك ليون الفرنسي، ثم انتقل إلى ساليرنيتانا الإيطالي، قبل أن يخوض آخر محطاته مع نادي لاسك النمساوي.
ومع ذلك، ظلت تجربته مع بايرن هي الأبرز في مسيرته، إذ رسخت مكانته كأحد أفضل المدافعين في جيله، إلى جانب مشاركته البارزة مع المنتخب الألماني، الذي توّج معه بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل.
وفي الوقت الحالي، يبدو أن النجم الألماني السابق قرر توجيه بوصلته نحو المجال التدريبي، مستفيدًا من رصيده الكبير من الخبرة في الملاعب الأوروبية ومن تجاربه مع كبار المدربين، حيث يسعى بواتينج إلى بناء مسيرة جديدة من نوع مختلف، تبدأ من مقاعد التدريب بعد أن تألق لسنوات طويلة داخل المستطيل الأخضر.