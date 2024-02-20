امنحوا إنزاجى حقه!.. مدرب إنتر يستحق مكانة أكبر بين أندية القمة

لماذا لا يحظى مدرب إنتر بالتقدير من الفرق الكبرى؟!

يقدم المدرب الإيطالي سيمونى إنزاجى، مستويات رائعة مع فريق إنتر ورغم ذلك لا يتم ترشيحه لتولى تدريب أى نادً كبير.

واعترف جيمي كاراجر، بقوة إنتر كمنافس أمام مانشستر سيتي فى دوري أبطال أوروبا ثم عاد وأصر على أن آرسنال هو الفريق الوحيد القادر على منع رجال بيب جوارديولا، من الفوز باللقب الثاني على التوالي.

لقد تم الاستهانة بالإنتر الموسم الماضي ويبدو أن نفس الشيء يحدث مرة أخرى هذا الموسم ولكن نجاح إنزاجى، لن يمر دون أن يتم الاعتراف به وتسليط الضوء عليه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشاد جوارديولا، بالمدرب الإيطالي بعد نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضى معترفًا بأنه فوجئ ببعض قرارات إنزاجى، التكتيكية وأن المباراة كانت من الممكن أن تستمر حتى الوقت الإضافي.