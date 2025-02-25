إذا قدم الوحدة احتجاج رسمي! .. حقيقة "إبعاد" النصر من مسابقة دوري روشن 2024-25

الموقف القانوني لنادي النصر..

أزمة كبرى اشتعلت مساء اليوم الثلاثاء، قبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد مستضيفه الوحدة، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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النصر تأخر في الوصول إلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، الذي يحتضن مواجهة الوحدة، بسبب "تعطل" حافلة الفريق الأول؛ ما دفع الرابطة السعودية المحترفة، لتأجيل انطلاق المباراة من الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، إلى الثامنة.

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نادي الوحدة رفض خوض المباراة في البداية، وطالب باعتبار النصر "منسحبًا"؛ قبل أن يوافق في النهاية على لعب اللقاء، مع مخاوف من عشاق العالمي، بشأن تقديمه احتجاج رسمي بعد إطلاق صافرة النهاية.