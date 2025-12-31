"لا يجيد الإنهاء ويطلب الملايين" .. لاعب الهلال يتعرض لحملة هجوم عنيفة في "أكشن مع وليد"

وفي هذا السياق.. عرض برنامج "أكشن مع وليد" مساء يوم الأربعاء، الفرصة التي أهدرها عبدالله الحمدان، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ وذلك في الوقت بدل الضائع من عمر المواجهة ضد نادي الخلود، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

الحمدان استلم الكرة وحيدًا في هذه الهجمة، حيث كان الطريق مفتوحًا أمامه للتقدم والتسجيل؛ إلا أنه تباطئ على الرغم من ذلك، لتضييع فرصة خطيرة للغاية على الهلال.

وعلق الإعلامي الرياضي المخضرم وليد الفراج، مقدم البرنامج؛ قائلًا: "أنا أُقدر والد الحمدان كثيرًا؛ ولكن هل هذا مستقبل منتخبنا الوطني؟!".

لم يكتفِ الفراج بذلك؛ بل سخر من مطالبات الحمدان بالحصول على مبلغ مالي ضخم، من أجل تجديد عقده مع الفريق الهلالي.

وعن ذلك يقول الفراج: "الحمدان لا يملك قدرات الإنهاء ويطلب الملايين رغم ذلك.. انتظرت 5 سنوات لأشاهد شيئًا منه، مع الهلال".