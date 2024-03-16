الهلال وضمك | 90 دقيقة بطعم البريميرليج.. عفوًا فارس الجنوب فأفضل نادٍ في العالم يجب أن يهزم الجميع!

قطار الزعيم لا يتوقف!

SHAHID

حقق الهلال فوزًا غاليًا على حساب ضمك بنتيجة (2-1) اليوم السبت على ملعب المملكة أرينا، ضمن الجولة 24 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

وسجل ثنائية الهلال سالم الدوسري في الدقيقة 79 وميشايل ديلجادو في الدقيقة 93، فيما سجل هدف ضمك دوماجوج أنتوليتش في الدقيقة 86.

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بهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 68 نقطة في صدارة الترتيب، محققا الانتصار 17 تواليا في المسابقة (منذ التعادل مع ضمك بالدور الأول)، بينما تجمد رصيد فارس الجنوب عند النقطة 34 في المركز السابع.