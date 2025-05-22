"لن يأتي بمفرده" .. توقع برتغالي بصفقة عالمية جديدة في الهلال برعاية سيرجيو كونسيساو!

الهلال ارتبط اسمه بهذا اللاعب مسبقًا..

مدرب عالمي وصفقات جديدة .. هذا ملخص "الصداع" الذي تعيشه إدارة الهلال في الآونة الأخيرة، في ظل الضغط الجماهيري المتواصل تجاه فهد بن نافل، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، قبل مشاركته في كأس العالم للأندية 2025.

وارتبط اسم الهلال بالتفاوض مع عددٍ من المدربين العالميين، من أجل قيادة الفريق في المونديال، منهم من رفض بشكل نهائي، مثل يورجن كلوب وأوناي إيمري ولويس إنريكي، مع تقارير جديدة تؤكد انضمام مدرب إنتر، سيموني إنزاجي، لقائمة الرافضين، بينما تم ترشيح آخرين لم يغلقوا باب القدوم، مثل سيرجيو كونسيساو ونونو سانتو.

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