"الهلال لن يستطيع منافسة هذا العرض أبدًا!".. فريق مفاجئ يغري سالم الدوسري براتب ضخم

سالم الدوسري أصبح النجم الأول للكرة السعودية حاليًا..

"أنا مستمر ولن أرحل!".. هكذا تحدث النجم الدولي سالم الدوسري، عن مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ بالتزامن مع دخوله الفترة الحرة من عقده "الستة أشهر الأخيرة".

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سالم البالغ من العمر 33 سنة، يرتبط بعقد مع الفريق الهلالي حتى 30 يونيو 2025؛ دون وجود أي إعلان رسمي، عن الاتفاق بين الطرفين لـ"التجديد".

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وعلى الرغم من ذلك.. خرج أكثر من مصدر هلالي موثوق، وفي مقدمتهم الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي؛ للتأكيد على أن اللاعب اتفق مع النادي، على التجديد لـ"موسمين" أخريين.

لكن.. يبدو أنه طالما لا يوجد أي إعلان رسمي عن هذا الاتفاق، الذي تحدث عنه الصويلحي وعدد من المصادر المُقربة من النادي؛ سيظل جدل مستقبل سالم مع الهلال "مستمرًا".