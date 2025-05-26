تضحية سالم الدوسري ومفاجأة جديدة حول جيسوس .. رسائل القلق تحاصر الهلال قبل مواجهة القادسية!

الهلال يخوض مواجهة القادسية دون تنازل عن الفوز..

أصبح فريق الكرة بنادي الهلال، مُطالبًا بالفوز - لا غنى عنه - أمام القادسية، في الجولة الأخيرة من دوري روشن، بعدما أعاد مركز التحكيم الرياضي السعودي، النصر إلى دائرة المنافسة معه على بطاقة التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.

الهلال كان ضامن التأهل إلى النخبة الآسيوية، حيث تأكيد وصافته لجدول دوري روشن، برصيد 72 نقطة، مع تواجد النصر في المركز الرابع بـ67 نقطة، قبل إصدار قرار مفاجئ من قِبل مركز التحكيم الرياضي، بمنح الأصفر نقاط مباراته أمام العروبة، في الجولة الثالثة والعشرين، ليصعد إلى المركز الثالث ويبتعد بفارق نقطتين عن جاره بالرياض.

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