تصريحات رسمية تكشف الحقائق.. موقف الهلال من التعاقد مع ثنائي هجوم رين وباير ليفركوزن

وفي هذا السياق.. كشف لويك ديزيريه، المدير الرياضي لنادي ستاد رين الفرنسي، عن حقيقة عرض نادي الهلال؛ للتعاقد مع النجم الشاب محمد قادر ميتي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

ديزيريه نفى في تصريحات مع موقع "365Scores"، مساء اليوم الثلاثاء، وجود أي عرض من الهلال؛ للتعاقد مع ميتي البالغ من العمر 18 سنة، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

وقال ديزيريه عن ذلك؛ بالحرف: "لا يوجد عرض أو محادثات رسمية في الوقت الحالي".

ميتي أحد أبناء نادي رين؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم صيف 2024.

ومنذ الصعود للفريق الأول؛ لعب المهاجم الفرنسي الشاب 31 مباراة رسمية، مسجلًا خلالها 5 أهداف وصانعًا تمريرتين حاسمتين.