الهلال في خطر حقيقي أمام ريال مدريد! .. تشابي ألونسو مدمر أفكار سيموني إنزاجي و"إنتر أكبر دليل"

الهلال يستعد لعهد جديد مع سيموني إنزاجي..

بعد النهاية المأساوية مع إنتر في "2024-2025".. يأمل المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي أن يفتح صفحة جديدة في مسيرته، خلال الموسم الرياضي القادم.

إنزاجي البالغ من العمر 49 سنة "ودع" إنتر بشكلٍ رسمي، مساء اليوم الثلاثاء؛ ليصبح على بُعد خطوة وحيدة فقط، من تولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

وقبل الرحيل عن إنتر.. كان المدرب الإيطالي قريبًا جدًا من الحصول على الثلاثية التاريخية "دوري، كأس وأبطال أوروبا"؛ ولكن كل شيء إنهار تمامًا، في الشهر الأخير.

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لذلك.. يريد إنزاجي أن يتناسى أحزانه، ببداية قوية مع فريقه "المرتقب" الهلال؛ إلا أن هذا الأمر ليس بالسهل أبدًا، خاصة أن أولى مبارياته ستكون ضد العملاق ريال مدريد.

ويواجه الهلال نظيره ريال مدريد، في الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة كأس العالم للأندية؛ والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

ويتواجد الهلال وريال مدريد في "المجموعة الثامنة" ببطولة كأس العالم للأندية 2025؛ إلى جانب كل من رد بول سالزبورج، وباتشوكا.

وتشاء الصدف أن يكون المدير الفني الجديد لنادي ريال مدريد، هو الإسباني الشاب تشابي ألونسو؛ الذي أحرج إنزاجي كثيرًا، في الموسم الرياضي المنتهي 2024-2025.