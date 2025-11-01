شهدت الفترة الماضية، انتشار بعض الأخبار، حول تفاوض نادي الهلال مع الخليج، لضم لاعب الوسط مراد هوساوي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
"لم نستغرب عرض الهلال" .. رئيس الخليج يكشف حقيقة طلب 100 مليون لرحيل هوساوي إلى الزعيم!
- Getty Images Sport
ما هي قصة الـ100 مليون؟
كشفت صحيفة "اليوم" أن إدارة نادي الخليج وضعت شرطًا ماليًا ضخمًا للموافقة على رحيل نجمها مراد هوساوي، حيث حددت مبلغ 100 مليون ريال سعودي كحد أدنى لأي عرض رسمي يُقدَّم لضم اللاعب، الذي يرتبط بعقد مع النادي يمتد حتى عام 2029.
ووفقًا للتقارير الصحفية، فإن أندية الهلال والقادسية والأهلي تتابع عن قرب وضع هوساوي، تمهيدًا للتفاوض معه خلال الفترة القادمة، بعد المستويات اللافتة التي يقدمها هذا الموسم بقميص الخليج.
يُشار إلى أن عقد انتقال اللاعب من نادي أحد إلى الخليج يتضمن بندًا يمنح ناديه السابق نسبة من أي صفقة بيع مستقبلية.
ويبلغ هوساوي من العمر 24 عامًا، وقد ظهر بمستوى مميز خلال منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث خاض 7 مباريات سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع هدفين، ليؤكد قيمته الكبيرة كأحد أهم ركائز خط وسط الخليج.
ماا قال رئيس الخليج؟
أكد أحمد خريده، رئيس نادي الخليج، في تصريحات لقناة "ثمانية"، أن إدارة النادي تلقت بالفعل عرضًا رسميًا من شركة نادي الهلال للتعاقد مع نجم الفريق مراد هوساوي، مشيرًا إلى أن اهتمام الهلال باللاعب أمر غير مستغرب نظرًا لقيمته الفنية الكبيرة.
وقال خريده: "نعم، وصلنا عرض رسمي من الهلال، وهذا أمر متوقع لأن مراد يُعد من أبرز اللاعبين في الفريق، وكنا نعلم أن تألقه سيثير اهتمام الأندية الكبرى."
وأضاف رئيس الخليج أن تركيز النادي الحالي ينصب على استكمال الموسم بنجاح وتحقيق نتائج إيجابية، مؤكدًا رغبة الإدارة في الحفاظ على اللاعب حتى نهاية الموسم قائلاً: "مراد قطعة مهمة جدًا في الفريق، وهدفنا أن يستمر معنا لتحقيق أهداف النادي."
وحول تفاصيل التفاوض، أوضح خريده أن إدارة الخليج لم تتطرق بعد إلى أي أرقام مالية، مؤكدًا أن أي مفاوضات مستقبلية يجب أن تكون بقيمة تتناسب مع مكانة النادي واللاعب.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأول للنادي هو مواصلة تقديم مستويات مميزة في دوري روشن السعودي حتى نهاية الموسم الحالي.
موسم الهلال 2025-26
بدأ نادي الهلال موسمه الرياضي 2025-2026 بأداء متباين في بداياته تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، الذي احتاج لبعض الوقت لتطبيق أسلوبه التكتيكي الجديد، قبل أن ينجح في إعادة الفريق إلى مستوياته المعهودة ويقوده لتحقيق نتائج قوية محليًا وقاريًا.
ففي دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الهلال أول ست جولات محققًا أربعة انتصارات وتعادلين، ليواصل مطاردته لقمة الترتيب رغم الانتقادات التي طالت الأداء في بعض المباريات بسبب غياب الانسجام الكامل بين العناصر الجديدة والقديمة.
أما على الصعيد القاري، فقد أظهر الهلال وجهه الحقيقي في بطولة النخبة الآسيوية، حيث حقق ثلاثة انتصارات متتالية في دور المجموعات، مؤكدًا رغبته القوية في استعادة اللقب الآسيوي الذي غاب عنه في المواسم الأخيرة.
وفي كأس خادم الحرمين الشريفين، واصل الزعيم نتائجه الإيجابية بعدما تخطى الأخدود بهدف نظيف في دور الـ16، ليبلغ ربع النهائي بثقة ويواصل مسيرته نحو منصة التتويج.
اللافت أن هذا التذبذب النسبي في بداية الموسم جاء بعد العروض التاريخية التي قدمها الهلال في كأس العالم للأندية 2025، وهي أول محطة رسمية لإنزاجي مع الفريق، حيث خطف الأنظار بتحقيق تعادل مثير أمام ريال مدريد وفوز كبير على مانشستر سيتي، ليصل إلى ربع النهائي في إنجاز استثنائي نال إشادة الجماهير والنقاد.
إحصائيًا، تعكس أرقام إنزاجي مع الهلال فريقًا متماسكًا يسير بثبات نحو القمة، إذ خاض حتى الآن 17 مباراة في جميع البطولات، حقق خلالها:
12 فوزًا
4 تعادلات
خسارة واحدة فقط
سجّل 36 هدفًا
استقبل 16 هدفًا
ماذا قدم هوساوي مع الخليج؟
يواصل النجم الشاب مراد هوساوي، البالغ من العمر 24 عامًا، تألقه اللافت في ملاعب الكرة السعودية، بعد مسيرة تصاعدية بدأت من الفئات السنية في نادي أحد، وصولًا إلى التألق مع الخليج ضمن منافسات دوري روشن السعودي.
بدأ هوساوي مسيرته الكروية في نادي أحد، حيث تدرج في مختلف الفئات حتى صعد إلى الفريق الأول صيف عام 2022، ليبدأ هناك أولى خطواته الاحترافية.
وفي صيف 2024، انتقل اللاعب إلى صفوف الخليج على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قبل أن يحسم النادي صفقة انتقاله بشكل نهائي في صيف 2025، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2029.
وخلال مسيرته مع الخليج حتى الآن، شارك هوساوي في 41 مباراة رسمية بمختلف البطولات، سجل خلالها هدفين وصنع هدفين آخرين، ليصبح أحد أبرز عناصر خط الوسط في الفريق، ولاعبًا يحظى باهتمام الأندية الكبرى في المملكة بفضل مستوياته المستقرة وأدائه المتوازن داخل الملعب.