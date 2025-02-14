"أنا مدين لوالدتي الراحلة بذلك" .. نجم الهلال يعلن رغبته في الانتقال إلى هذا الفريق!

هل يحقق نجم الهلال حلمه في النهاية؟!..

أحيانًا تكون للعاطفة دورًا كبيرًا، في تحديد مستقبل لاعبي كرة القدم؛ سواء بالبقاء في فريقٍ ما، أو الرغبة في خوض تحدٍ جديد.

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هذا الأمر يبدو أنه سيكون حاسمًا في مستقبل النجم جواو كانسيلو، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ والذي انضم إلى قلعة الزعيم، منذ أشهر قليلة.

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كانسيلو البالغ من العمر 30 سنة، انضم إلى الهلال في الميركاتو الصيفي الماضي "2024"، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي؛ وبعقد لمدة 3 سنواتٍ حتى 30 يونيو 2027.