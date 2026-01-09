Al-Hilal v Al-Raed - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

"ما زلتُ مشجعًا للهلال وسأعود إلى الرياض" .. نيمار جونيور يفاجئ الجمهور بـ"مشروع ضخم" في السعودية

رحلة نيمار جونيور مع الهلال لم تكن سعيدة كرويًا.. ولكن!

تحدث الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، نجم العملاق المحلي سانتوس، عن تجربته السابقة في الملاعب السعودية مع نادي الهلال؛ إلى جانب خطته الاستثمارية القادمة، في المملكة.

نيمار البالغ من العمر 33 سنة، لعب في صفوف فريق الهلال الأول لكرة القدم، في الفترة من صيف 2023 إلى يناير 2025؛ قبل الانتقال إلى نادي سانتوس، بشكلٍ مجاني.

  • Al-Hilal v Esteghlal - AFC Champions League Elite West RegionGetty Images Sport

    "حب كبير" من نيمار جونيور للهلال والسعودية

    وفي هذا السياق.. اعترف الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، نجم العملاق المحلي سانتوس؛ باشتياقه الكبير للمملكة العربية السعودية، وتحديدًا العاصمة الرياض.

    وأكد نيمار في تصريحات مع برنامج "في المرمى"، أنه حظي بحياة هادئة في الرياض؛ إلى جانب أن عائلته كانت لديها رغبة كبيرة، في البقاء بالعاصمة السعودية.

    وأعرب الساحر البرازيلي عن حزنه لفشل تجربته مع الهلال؛ مرجعًا هذا الأمر إلى الإصابات التي تعرض لها، مع الفريق الأول لكرة القدم.

    وأضاف: "رغم ذلك سأذكُر السعودية والهلال بكل خير.. الزعيم نادٍ كبير؛ وأنا كنتُ وما زلتُ مشجعًا له".

    وأشار نيمار جونيور إلى أنه على تواصل مع عددٍ من نجوم الهلال - حتى الآن -؛ وعلى رأسهم قلب الدفاع علي البليهي، ومتوسط الميدان محمد كنو.

    • إعلان

  • نيمار جونيور يخطط لـ"مشروع ضخم" في السعودية

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، نجم العملاق المحلي سانتوس، أعلن أنه يخطط للعودة إلى المملكة العربية السعودية، قريبًا.

    وكشف النجم البرازيلي عن أنه سيستثمر في السعودية، خلال الفترة القادمة، حيث يرغب في افتتاح فرع لمشروعه الجديد "نيمار إيكوسيستم"؛ وذلك بعدما اقتربت المدينة الرياضية التي أنشأها في بلاده، من الاكتمال.

    وتابع: "مشروعي عبارة عن مدينة صديقة للبيئة؛ حيث أنها ستكون معنية بالرياضة.. فرع البرازيل سيكون جاهزًا قريبًا".

    وعن إمكانية عودته للسعودية كلاعب؛ رد نيمار جونيور قائلًا: "لا أعرف هل سيحدث ذلك أم لا؛ لكنني سأعود كمستثمر".

  • santos-neymar(C)Getty Images

    مسيرة نيمار جونيور مع عالم الساحرة المستديرة

    الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور البالغ من العمر 33 سنة، بدأ مسيرته الكروية في النادي المحلي سانتوس؛ قبل أن ينتقل إلى العملاق الإسباني برشلونة، صيف 2013.

    وشكل نيمار في برشلونة، واحدة من أفضل الثلاثيات الهجومية عبر التاريخ؛ وذلك مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، والمهاجم الأوروجوياني لويس سواريز.

    وحقق الساحر البرازيلي العديد من الألقاب مع برشلونة، أبرزها دوري أبطال أوروبا 2014-2015؛ ليُدهش العالم أجمع بعد ذلك - تحديدًا صيف 2017 -، بقرار انتقاله إلى فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان.

    رحلة نيمار مع باريس كانت مُتقلبة، ما بين التألق أحيانًا والفشل في أحيانٍ أخرى؛ وذلك حتى انتقل إلى عملاق الرياض الهلال، صيف 2023.

    ومع الهلال.. لم يلعب نيمار جونيور سوى 7 مباريات فقط، خلال عام ونصف؛ مسجلًا خلالهم هدفًا وحيدًا فقط، وصانعًا 3 آخرين.

    قلة مشاركات نيمار مع الهلال، كانت بسبب معاناته المتواصلة مع الإصابات، وخاصة "قطع في الرباط الصليبي والغضروف"؛ ليضطر إلى الرحيل خلال الميركاتو الشتوي "يناير 2025"، عائدًا إلى نادي طفولته سانتوس.

  • مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 11 انتصارًا مع تعادلين، في 13 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 27.

    * فوز: 22.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 64.

    * أهداف مستقبلة: 24.

Paulista A1
سانتوس إف سي crest
سانتوس إف سي
SAN
نوفوريزونتينو crest
نوفوريزونتينو
NOV
دوري روشن السعودي
الهلال crest
الهلال
الهلال
النصر crest
النصر
النصر
0