"جورج جيسوس يحرق لاعبه والهلال تعرض للتفريغ بالفعل!" .. الرياض يحقق إنجازًا لأول مرة أمام الزعيم

الهلال يواصل التراجع إلى الخلف..

الهلال أصبح لغزًا كبيرًا في الفترة الأخيرة؛ فهذا العملاق السعودي والآسيوي، الذي سيطر على كافة الألقاب المحلية في 2023-2024؛ أصبح يُعاني من تذبذب في الأداء والنتائج.

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هذه المعاناة ظهرت في مواجهة الهلال ضد الرياض، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025؛ والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

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الرياض تقدم أولًا عن طريق مهاجمه محمد كوناتي، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول؛ قبل أن يتعادل سالم الدوسري للزعيم الهلالي، في الدقيقة 60.

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بهذه النتيجة.. وصل الهلال إلى نقطته الـ48، في "وصافة" جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وبفارق نقطة عن الاتحاد "المتصدر"، الذي أصبح بإمكانه توسيع الفارق إلى 4 نقاط، بنهاية الجولة 20.

أما الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض؛ فوصل إلى نقطته الـ29، في المركز "السابع" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد سقوط الهلال في فخ التعادل أمام ضيفه الرياض، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدوري..