اسم واقعي ومفاجآت هلالية وأهلاوية محتملة! .. محترف روشن السابق المعروض على النصر "بين شراكة كريستيانو رونالدو ولعب دور البديل له"

صفقة محتملة تثير الجدل في الشارع السعودي..

أسابيع قليلة تفصلنا عن فتح باب الميركاتو الشتوي "يناير 2026"؛ حيث ستكون هُناك فرصة أمام مختلف الأندية لسد احتياجاتها، من خلال التعاقد مع صفقاتٍ جديدة.

عملاق الرياض النصر من بين هذه الأندية بالطبع؛ خاصة في ظل رغبة المدير الفني البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، في الحفاظ على المستويات الرائعة التي يقدّمها فريقه.

ويتصدر النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، بتحقيقه العلامة الكاملة "27 نقطة" من 9 مباريات؛ إلى جانب ضمان تأهُله إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "2"، بشكلٍ رسمي.

وحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي خالد الرشيد المقرب من البيت النصراوي؛ فإن جيسوس يدرس التعاقد مع "مهاجم أجنبي"، في الميركاتو الشتوي القادم.

ليس هذا فقط.. الرشيد فجّر مفاجأة مدوية في الساعات القليلة الماضية؛ بتأكيده على وجود مهاجم أجنبي لعب سابقًا في دوري روشن السعودي، معروض على الإدارة النصراوية حاليًا.

ولم يذكر الإعلامي الرياضي اسم هذا المهاجم؛ ما أثار الكثير من التكهُنات في الشارع السعودي، بشأن اللاعب المقصود.

ونحن من ناحيتنا سنستعرض تحليل سريع عن الصفقة الهجومية التي قد يجلبها النصر، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026"؛ بناءً على ما ذكره الرشيد في خبره المثير للجدل، خلال الساعات الماضية..

    كيف يتعاقد النصر مع مهاجم جديد في ظل اكتمال الأجانب؟

    في البداية يجب أن نشير إلى أن نادي النصر يملك 10 أجانب في صفوفه بالفعل، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ من بينهم ثنائي "المواليد" تحت السن، وهم البرازيليين أنجيلو جابرييل وويسلي جاسوفا.

    لذلك.. إذا أراد النصر التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، في الميركاتو الشتوي القادم؛ سيكون عليه الآتي:

    * أولًا: التخلص من أحد محترفيه الكبار؛ لضم أجنبي فوق السن.

    * ثانيًا: التخلص من أنجيلو أو ويسلي؛ لضم أجنبي "مواليد" تحت السن.

    وأبرز المرشحين للرحيل عن الفريق النصراوي، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026"؛ كل من ويسلي، والحارس البرازيلي بينتو ماتيوس.

    وبما أن الإعلامي الرياضي خالد الرشيد لم يذكر كلمة "مواليد" في خبره؛ فعلى الأغلب النصر يفكر في الاستغناء عن بينتو في الشتوية، والتعاقد مع مهاجم فوق السن بدلًا منه.

    وقتها.. ستكون هُناك نقطة أخرى يجب الوقوف عندها؛ وهي: "هل هذا المهاجم سيتم التعاقد معه للعب أساسيًا.. أم سيكون مجرد (بديل) لإراحة الأسطورة كريستيانو رونالدو في بعض المباريات؟!".

    وسيخوض النصر حوالي 17 مباراة تقريبًا، في الفترة من يناير إلى نهاية مارس 2026؛ لذا.. سيحتاج رونالدو الذي شارف على سن الـ41 عامًا، أن يرتاح في بعض اللقاءات بالفعل.

    أما إذا كان المهاجم القادم سيلعب أساسيًا بجوار رونالدو؛ فهُنا سنتذكر ما حدث في عهد النجم الكولومبي جون دوران، حيث لم يستطع أن يتأقلم معه الأسطورة البرتغالية كثيرًا في خطة (4-4-2) أو (4-2-4).

    أيضًا.. التحوّل إلى خطة (4-4-2) أو (4-2-4)؛ قد يؤثر على أداء البرتغالي المتألق جواو فيليكس، والذي أثبت نفسه مع الفريق النصراوي في مركز "المهاجم المُتأخر" أو "تحت رأس الحربة".

    ثنائي "واقعي" قد يكون مطروحًا على طاولة النصر لتعزيز خط الهجوم!

    بعد حديثنا السابق.. لننتقل الآن إلى الأسماء التي قد تكون هي المقصودة، من خبر الإعلامي الرياضي خالد الرشيد؛ بخصوص عرض مهاجم سابق لعب في دوري روشن السعودي للمحترفين، على نادي النصر.

    ونظرًا لنوعية الصفقات التي تبرمها الأندية السعودية حاليًا؛ فهُناك ثنائي هجومي يخطر على أذهاننا فورًا، على النحو التالي:

    * أولًا: المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج.

    * ثانيًا: المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو.

    الصفقتان في غاية الصعوبة بالطبع، وهو الأمر الذي لم يخفيه الرشيد في خبره؛ إلا أنهما الاسمين اللذين قد يكونا الأكثر واقعية، خاصة أوباميانج.

    أوباميانج لعب في صفوف فريق القادسية الأول لكرة القدم، الموسم الرياضي الماضي 2024-2025؛ قبل أن يعود إلى نادي مارسيليا الفرنسي، في الميركاتو الصيفي الماضي.

    ومع القادسية.. تألق المهاجم الجابوني في الموسم الرياضي الماضي؛ وذلك بتسجيله 21 هدفًا وصناعته 3 تمريرات حاسمة، خلال 36 مباراة رسمية.

    وحتى بعد العودة إلى مارسيليا، في الميركاتو الصيفي "2025"؛ واصل أوباميانج تألقه الكبير بتسجيله 8 أهداف وصناعة مثلهم، خلال 17 مباراة رسمية.

    آخر المباريات التي تألق فيها بيير إيميريك أوباميانج، كانت قبل 3 أيام من الآن؛ عندما سجل هدفين ليقود مارسيليا للفوز (2-1) على نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    وبخصوص فيرمينو؛ فهو اختتم مسيرته مع النادي الأهلي والتي استمرت من 2023 إلى 2025، بالحصول على لقب دوري أبطال آسيا "النخبة".

    ليس هذا فقط.. فيرمينو حصل على جائزة أفضل لاعب في النخبة الآسيوية 2024-2025؛ كما لم يسبب أي مشكلة في الأهلي، رغم أنه تم استبعاده من القائمة المحلية في نهاية فترته مع تسجيله قاريًا فقط.

    وحتى بعد انتقاله إلى العملاق القطري السد؛ يحقق فيرمينو أرقامًا مقبولة نسبيًا، بتسجيله 7 أهداف وصناعة آخر في 13 مباراة رسمية - حتى الآن -.

    وتوجد العديد من المميزات لصفقة المهاجم البرازيلي؛ إذا كانت هي المقصودة من خبر الرشيد، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: اللاعب يجيد تحت رأس الحربة وكمهاجم صريح وأحيانًا على الأطراف؛ ما يعطي حلولًا تكتيكية عديدة إلى النصر، مع إمكانية إراحة أكثر من لاعب وليس الأسطورة كريستيانو رونالدو فقط.

    * ثانيًا: اللاعب لا يسبب مشاكل في "غرفة الملابس"؛ وذلك إذا تم إجلاسه على دكة البدلاء في عديد المباريات، وهو ما أظهره في نهاية مسيرته مع الأهلي عندما تم رفع اسمه محليًا - كما ذكرنا -.

    بمعنى.. فيرمينو قد لا يُمانع في لعب دور "السنيد" أو "البديل" لرونالدو؛ كما بإمكانه أن يُشكل ثنائية معه، فوق أرضية الملعب أيضًا.

    ولا يُمكن أن ننسى علاقة السنغالي ساديو ماني، جناح نادي النصر الحالي، القوية جدًا مع روبرتو فيرمينو؛ وذلك بعدما لعبا معًا في صفوف العملاق الإنجليزي ليفربول، لسنواتٍ عديدة للغاية.

    ويكفي أن ماني صرح قائلًا، منذ أيام قليلة: "أنا أحب فيرمينو جدًا على المستوى الشخصي.. هو اللاعب الوحيد الذي أملك قميصه في منزلي".

    أسماء أخرى "غير واقعية" قد تكون معروضة على النصر.. ولكن!

    بعيدًا عن الجابوني بيير إيمريك أوباميانج والبرازيلي روبرتو فيرمينو؛ هُناك اسم آخر قد يخطر على أذهان الكثير من الجماهير، فيما يتعلق بالمهاجم الأجنبي المعروض على النصر والذي سبق ولعب في دوري روشن السعودي للمحترفين.

    هذا الاسم هو الصربي أليكساندر ميتروفيتش، قلب هجوم عملاق الرياض الهلال سابقًا، والذي يلعب في صفوف نادي الريان القطري حاليًا؛ وذلك لعدة اعتبارات، على النحو التالي:

    * أولًا: اللاعب تدرب تحت يد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني الحالي لنادي النصر؛ في صفوف الزعيم الهلالي.

    * ثانيًا: اللاعب لم يرحل عن الهلال بأفضل طريقة ممكنة؛ حيث دخل في صدامات مع المسؤولين في الفترة الأخيرة.

    لكن.. إذا نظرنا إلى الواقع سنجد أن هذه الصفقة من الصعب أن يفكر فيها النصر، خلال الوقت الحالي تحديدًا؛ ليس لأن اللاعب سيئًا، وإنما بسبب إصاباته المتكررة ومرضه.

    أي أن ميتروفيتش في الوضع الطبيعي، قد يتمناه الفريق النصراوي؛ إلا أنه مع إصابات اللاعب المتكررة - سواء في موسمه الثاني مع الهلال أو بعد الانتقال للريان -، يجعل التعاقد معه حاليًا بمثابة المغامرة الخطيرة.

    ومثلًا.. ميتروفيتش لم يلعب سوى 3 مباريات رسمية مع الريان، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بعيدًا عن مسابقة دوري أبطال الخليج؛ وذلك بسبب معاناته من الإصابة.

    لذا.. دعونا نفكر في اسم آخر بـ"صوت عالٍ"، وهو المهاجم السوري عمر خربين؛ الذي لعب سابقًا في نادي الهلال، وينشط حاليًا في صفوف فريق الوحدة الإماراتي.

    خربين من بين الأسماء التي تدربت تحت يد جيسوس، في ولايته الأولى مع الهلال من صيف 2018 إلى يناير 2019؛ كما أنه يقدّم مستويات رائعة للغاية مع الوحدة، في الوقت الحالي.

    واسم مثل خربين قد يكون أقل من صفقات الأندية السعودية حاليًا؛ ولكنه قد يكون مُناسبًا جدًا لدور "البديل"، بالإضافة إلى أنه هداف من الطراز الرائع أيضًا.

    * أرقام عمر خربين مع الوحدة في الموسم الحالي:

    - المباريات: 14.

    - دقائق: 1.186.

    - مساهمات تهديفية: 12.

    - أهداف: 10.

    - تمريرات حاسمة: 2.

     كلمة أخيرة بعد رغبة نادي النصر في تدعيم خط الهجوم بالانتقالات الشتوية

    والآن.. يجب أن نقول كلمة أخيرة بعد كل العرض الذي قدّمناه في السطور الماضية؛ بخصوص صفقة المهاجم المحتملة لنادي النصر، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026".

    هذه الكلمة تتعلق؛ بهل فعلًا النصر يحتاج إلى مهاجم جديد في الميركاتو الشتوي القادم، أم من الأفضل أن يركز على مراكز أخرى.

    ومنذ الموسم الرياضي الماضي 2024-2025؛ والجميع يُشاهد أن نقطة ضعف الفريق النصراوي تتمثل في وسط الارتكاز، إلى جانب الظهير الأيسر.

    نعم.. الظهير الأيسر قد لا يكون أولوية كبيرة، لكن وسط الارتكاز هو الأزمة الحقيقية؛ خاصة أن المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس يعتمد حاليًا، على الثنائي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والبرازيلي أنجيلو جابرييل.

    والحقيقة أن أنجيلو ليس بوسط ميدان أساسًا؛ بل هو جناح تم توظيفه في مركزه الجديد فقط، نظرًا للنقص العددي في هذا المكان.

    ومن هُنا.. يجب على نادي النصر ومدربه جيسوس أن يحددا الأولويات، مع الوضع في الاعتبار أزمة خط الوسط؛ إلى جانب صعوبة الاعتماد على الأسطورة كريستيانو رونالدو في خط المقدمة، في جميع المباريات. 