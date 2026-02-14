Getty
"النفاق" - غاري لينيكر ينتقد سير جيم راتكليف، المالك المشارك لمانشستر يونايتد، بسبب تعليقاته "غير الصحيحة" حول "استعمار المهاجرين" للمملكة المتحدة
راتكليف في دائرة الضوء
أصبح راتكليف محط الأنظار هذا الأسبوع بعد أن شارك أفكاره حول الهجرة التي وصفها ستارمر بأنها "مسيئة وخاطئة". دعا بيرنهام راتكليف إلى التراجع عن تصريحاته، واصفاً كلماته بأنها "غير دقيقة ومهينة ومثيرة للفتنة". أثارت هذه الانتقادات رداً من الملياردير مالك نادي مانشستر يونايتد، الذي يقيم حالياً في موناكو، في شكل بيان.
وقال: "أنا آسف لأن اختياري للكلمات قد أساء إلى بعض الأشخاص في المملكة المتحدة وأوروبا وتسبب في قلق، ولكن من المهم إثارة مسألة الهجرة الخاضعة للرقابة والمدارة بشكل جيد والتي تدعم النمو الاقتصادي". "لقد أدليت بتعليقاتي أثناء الإجابة على أسئلة حول سياسة المملكة المتحدة في قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب، حيث كنت أناقش أهمية النمو الاقتصادي والوظائف والمهارات والتصنيع في المملكة المتحدة. كان قصدي التأكيد على أن الحكومات يجب أن تدير الهجرة جنبًا إلى جنب مع الاستثمار في المهارات والصناعة والوظائف حتى يتشارك الجميع في الرخاء على المدى الطويل. من الأهمية بمكان أن نحافظ على نقاش مفتوح حول التحديات التي تواجه المملكة المتحدة".
"أجد النفاق صعبًا" - حكم لينكر على راتكليف
وقد شارك لينكر الآن أفكاره حول راتكليف وقال في بودكاست Rest is Football: "أجد النفاق صعبًا. من الواضح أن كير ستارمر قد دعاه إلى تقديم اعتذار؛ وما إذا كان سيفعل ذلك أم لا، فهذا أمر يظل غير واضح. لقد شاهدت ذلك، والنفاق حقيقي - فالرجل نفسه مهاجر، مهاجر اقتصادي، [لأنه] يعيش في موناكو. يمكنك أن تشتكي كما تشاء، ولكن على الأقل كن هنا، وادفع الضرائب، وساهم في مجتمعنا. أود أن أقول إن الكثير من هؤلاء المهاجرين الذين يأتون إلى هنا يساهمون بشكل كبير، وتظهر الحقائق ذلك من حيث الإيرادات والضرائب المدفوعة. في حين أن جيم، هناك في موناكو، يفعل كل ما في وسعه لتجنب دفع الضرائب، على ما أعتقد. كما أنك أحد مالكي نادي مانشستر يونايتد، وهو نادٍ يضم الكثير من اللاعبين الأجانب. عندما يتحدث عن استعمار المهاجرين، هل من المقبول أن تكون شخصًا أبيض يعيش في الخارج، وليس شخصًا بنيًا أو أسود؟ لا أعرف، هو وحده من يمكنه الإجابة على هذا السؤال. الكثير من أصدقائي الذين يشجعون مانشستر يونايتد قد تحدثوا وقالوا أشياء مشابهة لما أقوله الآن، إنهم يشعرون بخيبة أمل كبيرة. انظر إلى قصة [كيف] انتهى المطاف بأماد [ديالو] هنا. لذا أجد أنه من المقلق للغاية أن يقول مالك نادٍ لكرة القدم مثل هذا الكلام".
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يحقق في قضية راتكليف
تقوم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حالياً بدراسة تعليقات راتكليف لتحديد ما إذا كان شريك مالك مانشستر يونايتد قد أضر بسمعة اللعبة. في غضون ذلك، أصدر النادي بياناً في ظل استمرار تداعيات المقابلة المثيرة التي أجراها راتكليف. وجاء في البيان: "يفخر مانشستر يونايتد بكونه نادياً شاملاً ومرحباً". "تعكس مجموعتنا المتنوعة من اللاعبين والموظفين والمجتمع العالمي من المشجعين تاريخ وتراث مانشستر؛ المدينة التي يمكن لأي شخص أن يعتبرها وطنه. منذ إطلاق حملة All Red All Equal في عام 2016، قمنا بترسيخ المساواة والتنوع والشمولية في كل ما نقوم به. ونحن لا نزال ملتزمين بشدة بمبادئ وروح تلك الحملة".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
تأتي الضجة حول تصريحات راتكليف في وقت يشهد فيه فريق الشياطين الحمر تحسناً على أرض الملعب بعد إقالة روبن أموريم واستبداله بمايكل كاريك حتى نهاية الموسم. ويحقق الفريق الآن سلسلة من خمس مباريات دون هزيمة تحت قيادة كاريك، وسيعود إلى الملاعب لمواجهة إيفرتون في 23 فبراير.
