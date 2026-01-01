"سنواجه صعوبات ومطبات ولكن!" .. النصر يرد رسميًا على "تجميد صلاحيات" خوسيه سيميدو

وفي هذا السياق.. نفى سعيد أبو داهش، المستشار الإعلامي لشركة نادي النصر، كل الأخبار المنتشرة بشأن "تجميد" صلاحيات الرئيس التنفيذي خوسيه سيميدو؛ وذلك بطريقة غير مباشرة.

أبو داهش نشر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء يوم الخميس، صور لبعثة فريق النصر الأول لكرة القدم، المسافرة إلى عروس البحر الأحمر "مدينة جدة"؛ بتواجد سيميدو بشكلٍ طبيعي.

ويستعد الفريق النصراوي لمواجهة عملاق جدة الأهلي، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

وعلق أبو داهش على الصورة؛ قائلًا: "بالتوفيق للعالمي؛ بقيادة الرئيس سيميدو"، في نفي غير مباشر لخبر "التجميد".