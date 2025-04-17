مفاجأة | النصر اتخذ قرار إقالة ستيفانو بيولي .. ولكن!

أسرار جديدة في علاقة النصر مع ستيفانو بيولي..

عاد الهدوء إلى نادي النصر مجددًا، في الفترة القليلة الماضية؛ وذلك بعد هجوم عنيف على ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وعدد من اللاعبين، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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العالمي حقق سلسلة من الانتصارات مؤخرًا؛ أبرزها الفوز (3-1) على نادي الهلال، في الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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هذه السلسلة من الانتصارات؛ ساعدت الفريق الأصفر على العودة للمنافسة على لقب الدوري مجددًا؛ على الرغم من أن الأمر لا يزال صعبًا بعض الشيء.