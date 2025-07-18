هذه القصة الكاملة! .. حقيقة "انقلاب" غرفة ملابس النصر على جورج جيسوس

قلق كبير أصاب جمهور نادي النصر..

اشتعلت أزمة مفاجئة خلال الساعات القليلة الماضية؛ بسبب تصريحات أحد الإعلاميين المقربين من نادي النصر، بخصوص غرفة ملابس الفريق الأول، بعد التعاقد مع المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس.

النصر تعاقد مع جيسوس البالغ من العمر 70 سنة، مساء يوم الإثنين الماضي؛ لخلافة الإيطالي "المُقال" ستيفانو بيولي، على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

"إقالة" بيولي من منصبه؛ جاءت بعد فشله في قيادة الفريق النصراوي للتتويج بأي لقب، بالإضافة إلى عدم التأهل لمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" الموسم القادم.