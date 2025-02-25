"المسؤولون لم يلتزموا بكلامهم!" .. المدير التنفيذي للوحدة يعلن الاحتجاج رسميًا ضد النصر

تطورات رسمية في أزمة مباراة الوحدة والنصر..

أعلن توفيق تونسي، المدير التنفيذي لفريق كرة القدم بنادي الوحدة، عن تحرك رسمي من مجلس الإدارة؛ بعد واقعة مباراة النصر، مساء يوم الثلاثاء.

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النصر تأخر في الوصول إلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، الذي احتضن مواجهة الوحدة، بسبب "تعطل" حافلة الفريق الأول؛ ما دفع الرابطة السعودية المحترفة، لتأجيل انطلاق المباراة من الساعة السابعة مساء أمس الثلاثاء، إلى الثامنة.

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نادي الوحدة رفض خوض المباراة في البداية، وطالب باعتبار النصر "منسحبًا"؛ قبل أن يوافق في النهاية على لعب اللقاء، والذي خسره (0-2) ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.