بعد تلميحات النصر للضغوطات التحكيمية! .. حقيقة "مجاملة الهلال" ضد النجمة ولقطة مفاجئة تثير الجدل

وبعد ما سبق.. أثبت المستشار التحكيمي عبدالله القحطاني عدم تأثر الحكم الإسباني أليخاندرو مونيز، الذي أدار مباراة الهلال ومستضيفه النجمة في الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، من أي ضغوطاتٍ - كما يدعي البعض -.
القحطاني أشار عبر برنامج "دورينا غير"، مساء يوم الجمعة، إلى أن الطردين اللذين تحصل عليهما ثنائي النجمة لازارو فينيسيوس وجواد الياميق؛ كانا صحيحين بنسبة 100%.
وأوضح القحطاني أن لازارو ارتكب سلوكًا مشينًا؛ عندما استخدم قدمه لضرب منطقة حساسة في جسد حسان تمبكتي، قلب دفاع فريق الهلال الأول لكرة القدم.
وأضاف المستشار التحكيمي: "أما طرد الياميق؛ فجاء بعد منعه فرصة انفراد محقق للبرازيلي ماركوس ليوناردو، مهاجم نادي الهلال".
وأكد القحطاني أن الحكم الإسباني ارتكب خطأً في البداية، عندما احتسب "ركلة جزاء" وإنذار فقط للياميق؛ حيث رأى أن سقوط ليوناردو كان داخل منطقة الـ18.
وتابع عبدالله القحطاني: "لكن.. بعد عودة مونيز إلى شاشة تقنية الفيديو (فار)، تأكد أن الخطأ وقع خارج منطقة الـ18 بقليل؛ وهُنا عاد واحتسب (ركلة حرة) للهلال بدلًا من (الجزائية)، مع طرد لاعب النجمة".
وكشف القحطاني على أن الخطأ، طالما كان خارج منطقة الـ18 ومنع انفرادًا صريحًا؛ لا يُمكن معه تخفيف العقوبة الإدارية إلى إنذار، ومن هُنا كان طرد الياميق صحيحًا.