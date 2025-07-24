تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Salem Al Dawsari Riyad Mahrez Karim Benzema Cristiano RonaldoGetty Image/ Goal AR
أحمد فرهود

"جنون النصر ومفاجأة كريم بنزيما ورياض محرز"! .. الكشف عن رواتب الرباعي الكبير و"ثروة سالم الدوسري بعد التجديد"

الهلال
النصر
الاتحاد
الأهلي
كريستيانو رونالدو
كريم بنزيما
رياض محرز
نيمار
سالم الدوسري
نجولو كانتي
ساديو ماني
خاليدو كوليبالي
حسان تمبكتي
دوري روشن السعودي

أسرار مالية من داخل الرباعي الكبير..

كرة القدم في المملكة العربية السعودية شهدت ثورة تاريخية، منذ عامين تقريبًا؛ خاصة بعد انتقال 75% من أسهم الرباعي الكبير "الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي"، إلى صندوق الاستثمارات العامة.

انتقال 75% من أسهم هذا الرباعي الكبير إلى صندوق الاستثمارات؛ صاحبه قدوم العديد من النجوم العالميين لمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، في مقدمتهم الأسطورة كريستيانو رونالدو.

بعد رونالدو.. انتقل "كريم بنزيما، رياض محرز، ساديو ماني وغيرهم" للملاعب السعودية؛ بالإضافة إلى ارتداء الساحر البرازيلي نيمار جونيور قميص الهلال لموسم ونصف، قبل الرحيل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل