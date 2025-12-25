الميزان قال كلمته .. إرلينج هالاند يفلت من تهديد جوارديولا الصريح للاعبي مانشستر سيتي!

حرص النجم النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، على بعث رسالة طمأنة إلى جماهير النادي السماوي ومدربه بيب جوارديولا، قبل ساعات من العودة للانتظام في تدريبات الفريق استعدادًا لمباراة نوتينجهام فورست في البريميرليج.
هالاند كان في فترة إجازة لمدة 3 أيام، حاله كحال جميع اللاعبين والعاملين في فريق مانشستر سيتي، للاحتفال بالكريسماس، قبل أن يعود اليوم الخميس إلى التدريبات الجماعية للاستعداد لمباراة نوتينجهام فورست، المقررة السبت المقبل على ملعب "سيتي جراوند" في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.