تأهله ليس في يده .. المغرب يُحطم رقم إسبانيا القياسي بانتصار مرعب في كأس العالم تحت 17 عامًا

حقق منتخب المغرب للناشئين انتصارًا مرعبًا في كأس العالم تحت 17 عامًا المقامة حاليًا في قطر، ذلك حين هزم كاليدونيا الجديدة في ختام دور المجموعات بنتيجة 16-0.

وأنهى أشبال الأطلس الشوط الأول متقدمين بسبعة أهداف دون رد، مستفيدين من طرد لاعبي منتخب كاليدونيا الجديدة، تايفان دريوكو وجان كانيميز.

وافتتح بلال سقراط التسجيل للمغرب مبكرًا وبعد 3 دقائق فقط من صافرة البداية، قبل أن يتسابق زملاءه في إحراز الأهداف، حيث سجل كل من وليد بن صلاح، وعبد العالي الداودي، وزياد باها، ونائل حدّادي، وإسماعيل العود، وعبد الله وزان هدفين لكل منهما، وأضاف إلياس حداوي وزاكري الخلفي ولاعب كاليدونيا ستيفي هدفًا بالخطأ في مرماه.

وفاز لاعب المنتخب المغربي، عبد العالي الداودي، بلقب رجل المباراة.

منتخب المغرب تحت 17 عامًا حطم بهذا الفوز الرقم القياسي لأكبر انتصار في تاريخ مونديال الناشئين، والذي يمتلكه المنتخب الإسباني وكان بنتيجة 13-0 على نيوزيلندا في مونديال 1997 الذي أقيم في مصر.