بسبب غضب المغرب.. تغيير الحكم المصري بآخر موريتاني لمواجهة الكاميرون بأمم إفريقيا!

كشفت تقارير صحفية عن حالة من الانقسام داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، قبيل المباراة المرتقبة بين المغرب والكاميرون، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

ويأتي هذا التوتر بعد تأهل المنتخب المغربي بقيادة المدرب وليد الركراكي إلى الدور ربع النهائي، عقب فوزه على تنزانيا بهدف دون مقابل، ليواجه منتخب الكاميرون في مواجهة مصيرية.

ووفقًا للتقارير، تقدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي، احتجاجًا على التأخر في إعلان طاقم حكام المباراة، ما أثار جدلاً كبيرًا داخل كواليس "كاف".

وأفادت التقارير بأن الخلاف نشأ بين فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي، وصامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني، بسبب اختلاف وجهات النظر حول اختيار طاقم التحكيم المناسب.

وأشارت التقارير إلى أن المهمة كانت مقررة في البداية للحكم المصري أمين عمر، بمساعدة مواطنيه محمود أبو الرجال كمساعد أول، وعادل البنا كمساعد ثانٍ، قبل أن يتقرر لاحقًا إجراء تغييرات على الطاقم التحكيمي بسبب الضغوط والجدل القائم.